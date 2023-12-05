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Ekonomi

Türkiye'den petrol hamlesi: 43 şirket arayışa geçti 195 kuyu açıldı

Türkiye'de aktif petrol kule sayısı 66'ya yükselerek Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna geldi. Petrol sektöründe bu yıl 33'ü yerli 10'u yabancı sermaye olmak üzere 43 şirketle arama ve üretim faaliyetine devam ediyor. Bu yıl 195 adet kuyu açılarak toplamda 418 bin metrekare sondaj gerçekleştirilirken, yıl sonu itibarıyla bu rakamların daha da yukarıya çıkarılması hedefleniyor.

13:00 - 5/12/2023 Tuesday
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

MAPEG Genel Müdürü Arslan Narin, 15. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'nda, Türkiye'de son yıllarda petrol ve doğal gaz alanında önemli başarılara imza atıldığını söyledi.


Saha faaliyetleri kapsamında, ekim ayı sonu itibarıyla kara ve deniz alanlarında toplam 1388 kilometrekare ve 11 bin 230 kilometrekare üç boyutlu sismik etüt çalışması yapıldığını dile getiren Narin, "Petrol sektöründe bu yıl 33'ü yerli 10'u yabancı sermaye olmak üzere 43 şirketle arama ve üretim faaliyetine devam edilmekte." ifadesini kullandı.


Narin, açılan kuyu sayısının her yıl arttığını belirterek, "2020 yılında ham petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve pandeminin etkisiyle toplamda 106 kuyu açılmışken, 2021 yılında 175 ve geçtiğimiz yıl 191 adet kuyu açılmıştır. Bu yıl 195 adet kuyu açılarak toplamda 418 bin metrekare sondaj gerçekleştirmiştir. Yıl sonu itibarıyla bu rakamların daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Geçen haftalarda aktif kule sayısının günlük ortalama 15-20 arasında değiştiğini ifade eden Narin, "Çalışan kule sayısının içinde bulunduğumuz hafta içinde 66 adet olduğunu görmekteyiz. Bu rakamla Türkiye, Avrupa'da arama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke konumuna gelmiştir." dedi.


Narin, ülkede 2013-2017 döneminde 87 milyon varil olan ham petrol üretiminin 2018-2022 döneminde 111,7 milyon varile yükseldiğine işaret ederek, "Ekim ayı itibarıyla aylık olarak petrol üretimi 23,4 milyon varile, doğal gaz üretimi ise 589 milyon metreküpe ulaşmış bulunmaktadır." bilgisini verdi.


Petrol üretiminde rekor kırıldı


Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ham petrol üretiminde yüzde 14, doğal gaz üretiminde yüzde 80 artış olduğunu belirten Narin, şunları kaydetti:

"2023 yılı ekim ayı itibarıyla ülkemiz tarihinde rekor kırılarak ham petrolde günlük 86 bin varil, doğal gazda günlük 4 milyon 700 bin metreküp üretime ulaşılmıştır. Son 22 yılda petrol arama ve öğretim faaliyetleri için 19 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu yatırımın yüzde 68'i kamu, yüzde 32'si ise yerli ve yabancı sermayeli özel şirketler tarafından yapılmıştır."



'Gıda Dedektifi' şirket olmaya karar verdi: Kurmadığı şirket için halktan 8 milyon lira istedi
'Gıda Dedektifi' şirket olmaya karar verdi: Kurmadığı şirket için halktan 8 milyon lira istedi

Sosyal medyanın en tartışmalı hesaplarından biri olan 'Gıda Dedektifi’, şirket olmaya ve fonlama platformu aracılığıyla halktan 8 milyon lira kaynak sağlamaya hazırlanıyor. 10 Haber sitesinde yer alan habere göre internet dünyasında kendini 'Gıda Dedektifi' adıyla tanıtan ve tüketiciyi koruman için piyasadaki ürünleri denetlediğini iddia eden Musa Özsoy, bu sosyal medya hesabını şirkete dönüştürüyor. Özsoy henüz kurmadığı hayali şirket için kitle fonlaması yöntemiyle 8 milyon lira para toplamaya hazırlanıyor. Ancak Gıda Dedektifi’nin kendisine para verenlerin ürünleri ile vermeyenlerin ürünlerini nasıl değerlendireceği henüz bilinmiyor.


#Petrol arama
#Türkiye
#Avrupa
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Maden ve Petrol İşleri
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