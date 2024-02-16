Türkiye'den Suudi Arabistan'a dikkat çeken teklif: Bakan Şimşek ' hem bizim hem onların menfaatine' diyerek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Suudi Arabistan'ın çok iddialı turizm hedefleri bulunduğunu dile getiren Şimşek, "Türkiye, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde yardımcı olabilir. Çünkü bizim mevsimler örtüşmüyor; onların turizm mevsimi kış, bizimki genelde yaz ve sonbahardır" diye konuştu.
"İşbirliği hem bizim hem onların menfaatine"
Şimşek, Türkiye'nin inşaat sektöründe çok muazzam birikimi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hizmet ihracatını çok önemsiyoruz"
Bakan Şimşek, amaçlarının hizmet ihracatını büyütmek olduğunu belirterek, burada 100 milyar doların üzerine ulaştıklarını, bu rakamı daha da büyütmek istediklerini söyledi.
Şimşek, "Hizmet ihracatına Maliye olarak çok güçlü destek veriyoruz. Yüzde 80 matrah indirimi sağladık. Yani diyelim ki Türkiye'den siz herhangi bir ülkeye belli alanlarda hizmet ihracatında bulunursanız fiilen ödeyeceğiniz vergi çok çok düşük düzeyde olacak. Yüzde 80 oranlı bir matrah indirimi var, o da önemli" ifadelerini kullandı.
Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını düşündüklerini ifade etti.
"Sıra dışı bir şey yapmayacağız"
Türkiye'nin risk priminin gerilediğini be kur oynaklığının azaldığına dikkat çeken Şimşek, "Enflasyonu indirmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız, geleneksel yöntemlerle enflasyon düşürülecek. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor" ifadesini kullandı.
Cevdet Yılmaz'dan önemli görüşme
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Faleh ve Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ile biraraya gelirken, görüşmede yatırımlar alanındaki işbirliklerini güçlendirileceği konusunda mutabık kalındı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin varlığı ile turizm ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı.
Görüşmede, son iki yılda yüzde 50 artarak 2023 yılında 6.8 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin kısa dönemde en az 10 milyar dolar seviyesine ulaşılmasının planlandığı ifade edildi.
Bu kapsamda Türk ve Suudi Arabistan iş dünyasının sıklıkla bir araya getirilmesinin planlandığı ve yatırımlar alanındaki işbirliklerini güçlendirileceği konusunda mutabık kalındı.
Açıklamada, "Görüşmede, ülkemize yapılacak uluslararası yatırımlar kapsamında Suudi Arabistan Kamu Yatırımlar Fonu başta olmak üzere Suudi Arabistanlı yatırımcılar için önemli yatırım imkanları bulunduğu ifade edilerek, Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformları gerçekleştirmeye devam edeceği vurgulandı" denildi.
İki ülke arasındaki turizm potansiyelin artırılmasına öncelik verilmesi konusunda da mutabık kalınan görüşmede, turizm alanında Suudi Arabistan’ın mega projeler geliştirme vizyonu dahilinde önemli fırsatlar bulunduğu ve bu fırsatların daha yakın işbirliği ve ortaklıklar kurularak hayata geçirilmesi yönündeki irade vurgulandı.