Ekonomi Türkiyeden yeni hamle Enerjide hedef Romanya
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’den yeni hamle: Enerjide hedef Romanya!

Son dönemlerde AB ile özellikle Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle ters düşen Türkiye’den kıta Avrupa’sında yeni iş birlikleri yaratacak girişimler hızlanıyor. Bu kapsamda, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin Romanya’da düzenleyeceği enerji konferansında Türkiye ve Azerbaycan etkisi dikkati çekiyor. Buna göre Türkiye ve Azerbaycan’ın diyaloğu, Romanya ile geliştirilecek süreçte de etkin olabilir ve bu üç ülke yakın dönemde çok önemli icraatlara birlikte imza atabilir.

Haber Merkezi IHA
Türkiye ile Romanya arasında atılacak muhtemel enerji birlikteliği adımları merakla bekleniyor.
Türkiye ile Romanya arasında atılacak muhtemel enerji birlikteliği adımları merakla bekleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Doğu Akdeniz’deki arama-sondaj faaliyetleri neticesinde kriz hali alan ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. AB ile tansiyonun yükselebileceğinden hareketle yeni bir yol haritası üzerinde çalışan Türkiye, birlik üyesi ülkelerle bire bir kuracağı diyaloglarla farklı bir süreç başlatabilir.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin birlikle yaşadığı sıkıntıları proaktif bir siyaset yürüterek, ikili diyaloglarla aşabileceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin (IAEE) Romanya’da düzenleyeceği Güneydoğu Avrupa Konferansı’nın bu süreç için 'anahtar rol' üstlenebileceğini vurgulayan Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Romanya’da böyle bir etkinlik düzenlenmesi çok önemli. Türkiye’nin AB ile sıkıntılar yaşadığı bir süreçte AB Dönem Başkanı Romanya’da atılacak adımlar ülkemizin işbirlikçi yaklaşımı için kritik bir virajın dönülmesini beraberinde getirebilir.

  • Bu konferansta ‘enerji birliği’ ve yeni teknolojiler masaya yatırılacak. Romanya Parlamentosu Enerji Komisyonu Başkanı Iulian Iancu, Enerji Bakanlığı Müsteşarı Doru Visan, Nükleer Enerji Ajansı Başkanı Horia Grama, Eski Enerji Bakanı Victor Grigorescu gibi kamudan ve özel sektörden birçok tanınmış ismin konuşmacı olduğu konferans 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde Bükreş’te gerçekleştirilecek.

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.

Türkiye-Azerbaycan birlikteliği Romanya'da sinerji yaratabilir

Enerji Birliği oturumunda sorunları ve çözüm yıllarını Romanya’dan ilgili yetkililerle birlikte masaya yatıracağız. Enerji Birliği oturumunda Romanya, Türkiye ve Azerbaycan kompozisyonunu çok önemsiyorum.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın da Romanya enerji sektöründe önemli bir yeri var. Bir millet iki devlet anlayışının ortaya çıkardığı sinerjiyi dünyanın dört bir yanına taşımalıyız.

Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar var. Bu bağın enerji sektöründe iş birliğinin geliştirilmesinde rol üstlenmesi her iki ülkenin yanı sıra AB’nin de çıkarına.

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Romanya’da çok önemli fırsatlar var

Romanya, Avrupa’nın üçüncü büyük doğalgaz üreticisi. Petrol ve kömür üretiminde önemli bir yerleri var. Elektrikli ulaşımda yenilikçi uygulamaları başlatan, nükleer deneyime sahip ve bu nedenle de çok önemli fırsatların olduğu bir ülke. Fırsatları birlikteliğe dönüştürmek üzere Türkiye’den devlet ve özel sektör yetkililerini konferansımızda görmeyi arzu ediyoruz.

Özellikle TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınacak gazda Romanya farklı roller üstlenebilir. Bu gerçeklerden yola çıkarak enerjide başlayacak Türkiye-Romanya birlikteliğinin farklı alanlarda da güzel bir sinerji oluşturabileceğini görmek ve buna göre adımlar atmak gerekli."

Kumbaroğlu, söz konusu etkinlik için 'https://www.see-symposium.org' adresinden kayıt işlemlerinin yapılabileceğini açıkladı.

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