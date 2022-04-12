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Ekonomi Türkiyenin 2053 için yol haritası belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin 2053 için 'yol' haritası belli oldu

Türkiye'de 2053'e kadar ulaşımda yapılacak yatırımlarla kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılarak "kesintisiz ve konforlu" ulaşımın tesis edilmesi, bölünmüş yol ağının 38 bin 60, otoyol ağının da 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi planlanıyor.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin 2053 için yol haritası belli oldu: İşte yol projeleri
Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporundan derlediği bilgiye göre, gelecek 30 yılda birçok proje hayata geçirilecek.

  • Bu süreçte ana hedeflerden biri kara yolu hizmet düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması olacak. Devreye alınacak projelerle "kesintisiz ve konforlu" ulaşım tesis edilmesi hedefleniyor.

Pazar ekonomilerinin etkisiyle giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleşen Türkiye'de yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, konforlu ve zamanında karşılanma isteğinin bu yatırımlarla karşılanması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında, bölünmüş yol yapımı, ağır taşıt trafiği yüksek güzergahların bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması ve geometrik standartlarının yükseltilmesi planlanıyor.

Hem güvenlik hem konfor artıyor

Yeni strateji ve gerçekleştirilen kara yolu altyapı yatırımlarıyla yollardaki hizmet seviyesi, seyahat konforu ve trafik güvenliği artırılıyor.

Son 19 yılda gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de ulaştırmada, kara yolu ve otomobiller ön planda yer aldı. Özellikle Türkiye'nin yakın çevresindeki Avrupa ülkelerinin ulaştırma türlerinin dağılımı incelendiğinde, kara yollarındaki yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlara göre paylarının daha yüksek olması dikkati çekiyor.

Kara yolu ulaşımının noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkan vermesi, ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle etkinliği giderek artıyor.

Söz konusu dönemde Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı.

  • 2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.

Doğu-batı, kuzey-güney koridorunda stratejik projeler

Hayata geçirilecek projelerin doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'de ulaşımı kolaylaştırması hedefleniyor. 2053 yılına kadar tamamlanması planlanan otoyollardan öne çıkanlar şunlar:

- Aydın-Denizli Otoyolu

- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Hadımköy-Başakşehir Etabı

- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında Malkara-Çanakkale, Malkara-Kınalı, Çanakkale-Savaştepe etapları

- Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi)

- Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu

- Antalya-Alanya Otoyolu

- Sapanca-Afyonkarahisar Otoyolu

- Samsun-Mersin Otoyolu

- Trabzon-Habur Otoyolu

- Afyon-Burdur Otoyolu

- Alanya-Silifke Otoyolu

- Delice-Samsun Otoyolu

- Ankara-İzmir Otoyolu

- Bozüyük-Afyonkarahisar Otoyolu

- Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu (Kız Kalesi-Taşucu Kesimi)

- Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu

- Gerede-Merzifon-Bürgulak Otoyolu

- Sivrihisar-Bursa Otoyolu

- Şanlıurfa-Habur Otoyolu (Diyarbakır bağlantı yolu dahil)

Havalimanı sayısı artıyor: Bakan Karaismailoğlu 'Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu açıkladı
EKONOMİ
Havalimanı sayısı artıyor: Bakan Karaismailoğlu 'Ulaştırma 2053 Vizyonu'nu açıkladı

52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
FOTOĞRAF 12
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Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan Ulaştırma 2053 Vizyonu'ndan derlediği bilgiye göre, demir yolu taşımacılığı, kalkınmaya ve değişime yönelik küresel anlamdaki etkisini artırarak sürdürürken emniyet, çevre, enerji ve ekonomik ihtiyaçlara paralel olarak ulaştırma sektörü için de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.<br>
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Ulaştırma ağı ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında bağlantı sağlayan merkezi konumdaki Türkiye'nin demir yolu ulaşımı bu ağ içinde stratejik öneme sahip bulunuyor.<br>
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Yatırım ödeneği yıldan yıla katlanarak arttırılan demir yolu, sektörler içinde 2023 hedefleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında ulaşım sistemine damgasını vurmaya hazırlanıyor.<br>
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Yük taşımacılığında demir yolunun payı 2019'da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleşirken bu rakamın 2023'te yüzde 5'i geçerek 55 milyon tona çıkması bekleniyor.<br>
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Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029'da yüzde 11'in üzerine yükselmesi, 2053'te de yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payının 10 kat artırılması hedefleniyor.<br>
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Yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artması öngörülüyor. 2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19,5 milyon olması, bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053 yılında da 269 milyonu geçmesi bekleniyor.<br>
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Demir yollarının yük ve yolcu taşımacılığındaki payının artması, aynı zamanda karbon salımının ciddi anlamda azaltılmasına katkı sağlayacak.<br>
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Demir yollarında yolcu taşımacılığının payı yüzde 6,20'ye çıkarılacak<br><br>Ülkenin ulaşım ağındaki payı artırılarak demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payının yüzde 1'den Avrupa ortalamasının üzerine, yüzde 6,20'ye çıkarılması amaçlanıyor. Bu da bugün 19,5 milyon olan yolcu sayısının yaklaşık 270 milyona ulaşması anlamına geliyor.<br>
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Tüm ulaşım modları arasında yük taşımacılığının, 2023'te 55 milyon ton ve yüzde 5,08 olması beklenen oran da 7 kat artırılarak 440 milyon ton yükün demir yolu ile taşınması sağlanacak. Böylece demir yolunun payının, yüzde 18 olan Avrupa ortalamasının da üzerine çıkılarak yüzde 21,93'e yükseltilmesi hedefleniyor.<br>
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Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, 2053'e kadar 6 bin 196 kilometre hızlı tren hattı, 1474 kilometre konvansiyonel hat, 622 kilometre yüksek hızlı tren hattı ve 262 kilometre çok yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülüyor.<br>
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Mevcut yüksek hızlı tren hatlarına ilave olarak 2053'e kadar tamamlanacak 622 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 546 kilometresi gelecek yıl bitirilecek.
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Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak.<br>
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
Türkiye'de 2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülürken hızlı trenlerle bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak. Yolcu taşımacılığında 2053'te trenin payının 6 kattan fazla artması öngörülüyor.


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