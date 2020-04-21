Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri, Türkiye'nin altın rezervinin Mart ayında arttığını gösteriyor.

IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 18,47 milyon ons olan rezervler, Mart ayı sonunda 19,33 milyon onsa yükseldi.

Dünya standartlarına göre 1 ons altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 ons altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır.

Altının ONS fiyatı uluslararası piyasalarda 1.690 dolardan işlem görüyor.

YASTIK ALTINDAN 100 TON ALTIN ÇIKTI

Öte yandan İstanbul Altın Rafinerisi'nden alınan bilgilere göre bankalarla yürütülen yastık altı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandı. 3 ila 5 bin ton arasındaki altının hala yastık altında olduğuna da dikkat çekilirken, bu altınların 200-300 milyar dolarlık bir ekonomiye denk geldiği vurgulandı.