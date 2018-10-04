Türkiye'nin cari açığını azaltacak dev yatırım

Türk sanayisinin lokomotifi olan otomotiv sektörü dev bir hamleye hazırlanıyor. Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında yeni nesil hibrit araçlar için Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek. Projenin en önemli aşaması olan alüminyum enjeksiyon fabrikasının temeli, 19 Ekimde Bursa’da atılacak.

Oyak Renault’un sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan projesiyle fabrikadan çıkacak ürünlerin büyük bölümü ihraç edilecek.

Türkiye'de ilk kez üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu çerçevede Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’u kabul etti. Kabulde proje ile ilgili son çalışmalar ve firmanın Türkiye’deki yatırımları ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Varank, sabit yatırım tutarı 100 milyon euroyu aşan yatırım ile Türkiye’de ilk kez alüminyum motor üretileceğini ifade etti.

Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak

Varank, “Bu motor bloklarının üretiminde dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Otomotiv sanayimiz için çok büyük bir atılım olan bu yatırım; katma değerli üretime, istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunacak. Ayrıca cari açığın azaltılmasına yıllık 2.3 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor” dedi.

'Ciddi potansiyelimiz var'

Varank, üretimde kullanılacak alüminyumun yerli temini için Türk şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, “Dolayısıyla yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en iyi şekilde yararlanılmış olacak. Yatırımcılarımız için son derece cazip teşvikler sunuyor, yerli ve yabancılar arasında hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Türkiye’nin çok ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek ve ekonomideki yapısal dönüşüme hizmet edeceğiz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu mevcut dünya konjonktüründe emin adımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yeni işbirliği her iki taraf için önemli kazanımları beraberinde getirecek. Firmanın ilk model hibrit otomobillerini de Türkiye’de üretmesini arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun

Üç vardiya devam

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun ise, Oyak Renault’un dünyanın 70 ülkesine ihracat yapan Türkiye’nin lider otomobil üreticisi olduğunu belirterek, “Tüm modellerimizde üretimimize, yaptığımız planlamalar doğrultusunda üç vardiya olarak devam ediyoruz. Türkiye, Renault Grubu için çok önemli bir ülke. Renault Grubu, Türkiye’ye güveniyor ve bu güven üzerine yatırım planlarını oluşturuyor” dedi. Bunun en önemli yatırımına başlanmakta olan Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası ve yüksek teknoloji içeren yeni nesil motor üretimi olduğunu kaydeden Aoun, “Oyak Renault bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de yatırımlarına devam edecektir. Yeni projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürecek ve Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu.Bakan Varank’ın Renault Grubu’nun Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore ile birlikte Bursa’daki temel atma törenine katılması bekleniyor.

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