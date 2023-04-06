Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 'TCG Anadolu' teslimata hazır

CHP'li Emekli Amiral Türker Ertürk'ün milli savunma sanayii rahatsızlığını yine gösterdi. Daha önce SİHA ve İHA'ları hedef alan Ertürk bu sefer de TCG Anadolu'yu eleştirdi. TELE1'de katıldığı programda konuşan Ertürk, "Bu gemi amfibi hücum gemisi, ama basında görüyorum uçak gemisi diyorlar doğru değil. Zaten deniz aşırı ve emperyal işlerimiz de yok bizim, bize uygun düşmez" dedi.