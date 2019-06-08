Ekonomi Türkiyenin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli Gerede Tüneli tamamlandı

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli tamamlandı. Tünel sayesinde Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.

Haber Merkezi IHA
Gerede Tüneli tamamlandı.
Gerede Tüneli tamamlandı.

Ankara’nın yaklaşık 100 km kuzeybatısında yer alan Gerede Sistemi, Bolu’nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayarak güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajında son buluyor. Ankara’yı içme suyu noktasında rahatlatacak “Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi” ile Başkente memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara’ya aktarılacak.

Üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle açılan 4,5 m çapındaki tünelden, Ankara barajlarında şu an yeterli su bulunması ve ayrıca projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.

İHA
Tünel sayesinde Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak.

RESMİ AÇILIŞI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara’nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen bu projenin resmi açılışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor
EKONOMİ
50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor

Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 60'a yaklaşıldı
EKONOMİ
Yeni Zigana Tüneli'nde yüzde 60'a yaklaşıldı

Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı
EKONOMİ
Çamlıca-Libadiye Tüneli açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu 2020 yılında açılacak
EKONOMİ
Kuzey Marmara Otoyolu 2020 yılında açılacak
Ordu Valiliğinden CHPnin adayına suç duyurusu

Ordu Valiliğinden CHP'nin adayına suç duyurusu
Mağarada kıstırıldılar

Mağarada kıstırıldılar

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Operasyon sürüyor.
Liderliğiresmen bıraktı

Liderliği
resmen bıraktı

May'in ​resmi olarak istifa ettiği duyuruldu.
Türkiye'nin en<br>uzunu tamamlandı

Türkiye'nin en
uzunu tamamlandı

​Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.
PKK'ya<br>'pençe' darbesi

PKK'ya
'pençe' darbesi

​13 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
TEM'de<br>'makas' dehşeti

TEM'de
'makas' dehşeti

​Beşiktaş'taki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bakan Pekcan duyurdu

Bakan Pekcan duyurdu

Kanada ile JETCO mutabakat zaptı imzalandı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
2 bin 600 yıllık<br>köye akın ettiler

2 bin 600 yıllık
köye akın ettiler

'Avrupa'nın en güzel kasabaları' listesinde yer alıyor.
Türkiye'den<br> net hamle

Türkiye'den
net hamle

Doğu Akdeniz'de 9,4 milyar dolarlık enerji oyunu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Açık düşman<br>yakın tehdit

Açık düşman
yakın tehdit

​ABD yönetimi, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan 42 Türk askerini sınır dışı etme kararı aldı.
Ticaret savaşları

Ticaret savaşları

​Korumacılık tehdidi, ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörlerin başında geliyor.
26 ile uyarı

26 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Yüzyıllık<br>rüyada geri sayım

Yüzyıllık
rüyada geri sayım

​Sultan Abdülhamid döneminden beri gündemde olan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı.
Son kale düşmeyecek

Son kale düşmeyecek

​İdlib güneyinde 20 bini aşkın muhalif, topraklarını kurtarmak için taarruza kalktı.
Mesut'un nikah şahidi oldu

Mesut'un nikah şahidi oldu

Erdoğan, ünlü futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.