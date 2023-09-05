Türkiye'nin fındık ihracatı 1 milyar 795 milyon dolar

2023 yılı fındık fiyatı açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. 2023 fındık fiyatları belli oldu. Fındık alımı yapan devlet destekli firma Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Güncel fındık alım fiyatlarının yayınlanması ile birlikte hem özel sektör hem de TMO bünyesine satışı gerçekleştirilen fındıklar için güncel fiyat listeleri netleşti. Ordu, Samsun, Giresun, Sakarya, Düzce 2023 il il güncel fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde.