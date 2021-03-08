Ekonomi Türkiyenin gözde yerlerinden biri Karaca Adasının fiyatında 35 milyon liralık indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin gözde yerlerinden biri: Karaca Adası'nın fiyatında 35 milyon liralık indirim

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan, 2019 yılı Eylül ayında 210 milyon liradan satışa çıkarılan 316 bin metrekare büyüklükteki Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellenerek, 175 milyon liraya düşürüldü.

Haber Merkezi DHA
Karaca Adası
Karaca Adası

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Marmaris ilçesinde Sedir Adası ve Cumhurbaşkanlığı konutu bulunan Otluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası, 22 Eylül 2019'da 210 milyon liradan internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtilen adanın fiyatında indirime gidildi. 17 ayda alıcı çıkmayan adanın fiyatı, 11 Şubat günü güncellenerek, indirim yapıldı.

'Ege'nin Maldivleri' 400 milyon liraya satılık: 24 saat geçmeden talip çıktı
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'Ege'nin Maldivleri' 400 milyon liraya satılık: 24 saat geçmeden talip çıktı

  • İlanda adanın metrekare fiyatı 554 TL olarak belirlenirken, toplam değer ise 175 milyon TL olarak açıklandı. Havadan çekilen fotoğraflarla adanın tanıtımı yapılırken, imar durumu da 'sit alanı' olarak belirtildi.

Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık
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Ege ve Akdeniz'deki 3 ada ve bir yarımada ile Bursa Ulubat Gölü'ndkei 1 ada, sahipleri tarafından internetten verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Yarımada ve adaların toplam değeri 457 milyon lira olarak belirlendi. Rusya, İran, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Katar, Dubai ve Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Türkiye'den de yatırımcılar adalar için teklif verdi. Ancak teklifler istenilen değere ulaşmadığı için adaların satışı gerçekleşmedi. Türkiye karasularında yer alan özel mülk olan adaların bir kısmı turizm imarlıyken, bazıları da konut ve karma imar iznine sahip. Kasım ayında satışa çıkarılan adaların büyüklükleri 27 bin metrekare ile 316 bin metrekare arasında değişirken, yarımada ise 76 bin metrekare yüzölçüme sahip.
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EN UCUZU 17 MİLYON Adalar arasında en düşük fiyatlısı 17 milyon lira ile Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıkta yer alan 45 bin metrekarelik ada oldu. Sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarılan adanın üzerinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunuyor. 82 yıldır Bulut ailesine ait adaya çok sayıda teklif verildi, ancak istenilen değere ulaşmadığı için satış gerçekleşmedi. Yapılaşmanın yasak olduğu adada, bungalov tarzı ahşap yapıya izin veriliyor.
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EN BÜYÜK ADA 'KARACA' En büyük ve yüksek fiyatlı ada ise Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 316 bin metrekarelik özel tapulu Karaca Adası. Ada için istenen fiyat 145 milyon lira. Metrekare fiyatı 459 TL belirlenen ada, Cumhurbaşkanlığı konutu karşısında yer alıyor. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya, mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi. Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü 381 bin metrekare.
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ÇİÇEK ADASI'NIN FİYATI GÜNCELLENDİ Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesinde bahar mevsiminde sarı ve beyaz 'koyun gözü' cinsi nergis çiçekleri açan ve adını buradan alan Çiçek Adası'nın da satış ilanı 20 Kasım'da güncellendi. İlk kez 2002 yılında satışa çıkarılan Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarındaki ada, karaya 230 metre mesafede. Daha önce 115 milyon liradan satışa sunulan 267 bin metrekare alana sahip adanın fiyatı 135 milyon lira olarak güncellendi. İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12 kilometre, Çanakkale- İzmir yoluna ise 3,5 kilometre mesafede. 4 tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada 2 bin zeytin ağacı, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunuyor. Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin özel mülkü konumundaki adanın en yüksek noktası 22 metre.
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BODRUM'DA 125 MİLYON LİRALIK ADA Muğla'nın Bodrum ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki mavi bayraklı 27 bin metrekare büyüklükteki ada ise 125 milyon liradan satışa sunuldu. 15 Kasım'da internetten verilen ilanda, adada 650 metrekare büyüklüğünde 3 katlı, 10 yataklı turistik tesis bulunduğu belirtildi. 150 metrekarelik müştemilatı bulunan, tüm altyapısı hazır olan ada, özel kullanıma ya da turistik tesise uygun durumda.
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YARIMADA 35 MİLYON TL'DEN SATILIK Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki 76 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada ise 35 milyon liradan satışta. Metrekare fiyatı 461 TL olarak belirlenen yarımadanın 47 bin metrekarelik alanı turistik tesis alanı olarak imarlı durumda.
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REHABİLİTASYON MERKEZİ İÇİN TEKLİF VAR Yarımadanın satışından sorumlu gayrimenkul uzmanı Mehmet Korkmaz, yurt içi ve yurt dışından teklifler aldıklarını belirtti. Özellikle turistik tesis yapmak isteyenlerin teklif verdiğini belirten Korkmaz, Bir Avrupa ülkesinden de teklif aldık. Buraya yaşlılar için rehabilitasyon merkezi yapmak istiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fiyatta anlaşırsak satışı gerçekleştireceğiz. Buraya modern bir rehabilitasyon merkezi yapılacak dedi.
Türkiye'de 457 milyon değerinde 4 ada ve 1 yarımada satılık
Türkiye'de toplam değeri 457 milyon lira olan 5 ada ve yarımada, internet üzerinden verilen ilanlarla satışa çıkarıldı. Turizm ve konut imarlı olan 4 ada ve 1 yarımadanın üzerinde hali hazırda yapılar da bulunuyor.


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