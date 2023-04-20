Türkiye'nin gurur meşalesi: 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı devreye alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta 710 milyar metreküplük Karadeniz gazının yakma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, konutlarda doğal gaz kullanımına ilişkin iki müjdeyi de duyurdu. Buna göre konutlarda tüm kullanımlarda bir ay; sıcak su ve mutfak için ise bir yıl doğal gaz ücreti alınmayacak.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 710 milyar metreküplük Karadeniz gazının yakma törenine katılıyor. https://t.co/ner3s3Pcbp — Yeni Şafak (@yenisafak) April 20, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

İlk adımı 2020 Ağustos'unda Sakarya gaz sahasında Fatih gemimizin vurduğu sondajla atmıştık. Ardından ilave sondajlarla bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Yavuz gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından Sakarya sahamızdaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma 1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylelikle Karadeniz'de gaz keşfimiz 710 milyar metreküpe yükseldi.

Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyar metreküp, ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Bu proje sayesinde sadece ülkemizin doğal gazdaki dışa bağımlılığını azaltmakla kalmıyoruz Filyoz ve bölgesini enerji üssüne çeviriyoruz.

"Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz"

Daha ilk günden itibaren bize "yapamazsın" diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Ama bunlara en büyük hayal kırıklığını 14 Mayıs'ta sandıkta atacağı tokatla milletimizin yaşatacağını ümit ediyoruz.

Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun. Biz ne yaptık üniversite yaptık, okul yaptık.

Baraj, sulama kanalı, makine modernizasyonu, çiftçilerimizin topraklarının verimini artırdık. İşte bu Filyos Deresi'ni bu limanla birleştirdik. Burasını da artık ülkemizin en önemli doğal gaz merkezine dönüştürdük.

Vatandaşlarımızı enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadık. Karadeniz gazının ilk keşfi yapıldığında milletimize "müjdeler olsun" demiştik. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi duyurmak istiyorum.









Evlerdeki doğal gaz bir yıl ücretsiz

Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir.





Isınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamı bir ay ücretsiz





Karadeniz gazının sevincini mutluluğunu coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemi açıklıyorum. 1 ay boyunca tüm konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanında ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdenin de hayırlı olmasını diliyorum.

Çıkartılan gaz tüm konutların 35 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce çıkan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğal gaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip." açıklamasında bulundu.

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak gaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle saat 20.23'te devreye alınıyor.

710 milyar metreküplük dev rezervin çıkarılması süreci ise fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise eylül ayı sonunda devreye alınacak.

Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde Türkiye'nin deniz enerji filosundan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin yanı sıra 50 kadar destek gemisi görev yapıyor. Projede 40 bin veri toplama noktası kullanılıyor.

Veri toplama noktalarından elde edilen bilgilerle, vanaların açılıp kapanması da dahil olmak üzere, tüm sistem Türk mühendislerce geliştirilen ve neslinin ilk örneği olan ZEKİ adlı dijital ikiz teknoloji kullanılarak uzaktan kumanda ediliyor.

Türkiye'nin enerji ithalatını azaltacak Karadeniz gazı, bütçeye de milyarlarca lira katkı sağlayacak.

Fazlar halinde devreye alınacak gazın ilk fazı ile ekonomiye katkısının yaklaşık 35 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de gaz keşfinin serüveni





Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.





Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.





Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı.





Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.







