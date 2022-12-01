Ekonomi Türkiyenin ham çelik üretimi yüzde 17,8 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 17,8 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ekim ayına ilişkin çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalışla 2,9 milyon ton oldu.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin ham çelik üretimi yüzde 17,8 azaldı
Foto/arşiv

Buna göre, ekimde Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 2,9 milyon tona geriledi. Ham çelik üretimi, yılın 10 ayında yüzde 10,1 düşüşle 30,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul çelik tüketimi, ekimde yıllık bazda yüzde 11,5 artışla 2,8 milyon tona ulaşırken ocak-ekim döneminde yüzde 2,5 gerileyerek 27,1 milyon ton oldu.

Ekimde çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden yıllık bazda yüzde 42,3 azalışla 1,1 milyon ton, değer yönünden yüzde 51,3 düşüşle 853,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla üründeki ihracat miktarda yüzde 18 azalışla 13,6 milyon ton, değerde yüzde 6,5 düşüşle 12,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekimde çelik ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 11,6 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden yüzde 9,9 azalışla 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın 10 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 3,6 azalışla 12,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 14,8 yükselişle 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Çelik ürünleri tüketimi içindeki ithalat payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşirken yassı ürün tüketimi içindeki ithalatın payı yüzde 51'e ulaştı. Geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 114,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 93,3 seviyesine geriledi.

Hint menşeli ürünlerin Türkiye'ye daha ucuz girişinde ciddi artış beklentisi

Açıklamada yapılan değerlendirmeye göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle resesyon yaşanan Avrupa Birliği (AB) pazarında çelik tüketimi geriledi. Bununla birlikte çelik sektörü açısından en büyük pazar olan AB’ye yönelik çelik ürünleri ihracatı ekimde yüzde 25 azaldı.

Söz konusu gerilemeyle enerji maliyetleri açısından Türkiye'ye göre daha avantajlı konumda bulunan Körfez ülkelerinin Güneydoğu Asya pazarına yöneldikleri belirtilen açıklamada, pazarda gözlenen yüzde 78'lik gerilemenin, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatının yılın 10 ayında yüzde 18 daralmaya yol açtığı vurgulandı. Açıklamada, ekimde ihracatın miktar yönünden yüzde 42,3, değer yönünden yüzde 51,3 gerilemesinin, yüksek oranlı enerji zamlarının rekabet gücünü ve dış ticaret açığı üzerindeki yıkıcı etkisini net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

Üretim ve ihracat gerilerken Rusya, Hindistan ve Çin'den gerçekleştirilen ithalattaki artışın devam ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük üreticilerinden Hindistan’ın çelik ihracatındaki vergiyi kaldırmasının ardından, Hint menşeli ürünlerin Türkiye pazarına daha ucuz fiyatlarla girişinde ciddi artış yaşanacağı ve Türkiye'nin yassı çelik pazarlarındaki en büyük rakiplerinden olan Hindistan'ın, rekabet gücümüzün zayıflamasından yararlanarak, söz konusu pazarlara yönelebileceği değerlendirilmektedir. Başta konut sektörü ile ilgili projeler olmak üzere, imalat sanayisinde çelik tüketimini artıracak tedbirlerin alınmasına, enerji fiyatlarının makul seviyelere indirilmesine, kalitesiz ve dampingli ürün ithalatının engellenmesine bağlı olarak 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren olumsuz şartlarda iyileşme sürecine girilebileceği değerlendirilmektedir."

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