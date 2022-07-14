​Türkiye’nin ihracatı benzersiz

Güçlü üretim kapasitesi ve yakın pazar olma avantajıyla ihracatta önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye, 250 milyar dolar ihracat hedefine yürüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks da, Türkiye’nin ihracatında son yıllarda gerçekleşen atılıma vurgu yaptı. Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 5 yıldır ihracat hacminde Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında benzersiz bir patlama yaşıyor” ifadesini kullandı.

MAKRO İSTİKRAR SAĞLANMALI

Türkiye’nin ihracat rakamlarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren Robin Brooks, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Başlıca ihracat rekabet gücü olarak, Türkiye’nin dünya ekonomisinde daha da ilerlemesi için gerekli olan koşullar mevcut durumda. Şu noktada Türkiye’nin bir patlama yaşaması için gerekli olan tek şey makro alanda istikrarın sağlanması.” Türkiye haziran ayında 23,4 milyar dolarla aylık bazda ihracat rekoru kırarken, 6 aylık ihracat 125,8 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 246,2 milyar dolar oldu. Son 22 ayın 20’sinde ihracat rekoru kırılırken, ekonominin şah damarı olan sanayi sektörü de lokomotifliğini sürdürdü.

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Ticaretin neferlerine 725 milyon TL destek

İhracatta yeni rekora adım adım koşarken Türkiye’nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan Türk ihracatçısına da destekler artırılıyor. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri ile kümelenme anlayışı odaklı İhracatçı Yetiştirme Programları açılıyor. Yurtdışı Yurtiçi Fuar ile Heyet Destekleri kapsamında ihracata yönelik tanıtım odaklı destek mekanizması kuruluyor. Küresel Tedarik Zinciri Desteği ile Türkiye’yi küresel tedarik zincirinin en güçlü halkası yapacak proje bazlı hibe programı uygulanıyor.

YENİ PAZARLAR İÇİN DESTEK

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri ile ihracatçılara yeni pazarların kapıları açılıyor. Pazara giriş belgeleri ve pazar araştırması destekleri ile ihracatçıların yurt dışı pazarlara girişleri için belge ve araştırma destekleri veriliyor. Tasarım desteği ile de Türk tasarımını dünyaya açan destek mekanizması kuruluyor. Marka/Turquality Programı ile dünyanın devlet destekli ilk markalaşma programı ihracatçıların hizmetine sunuldu. 2021 yılında ihracatçılara mal ihracatı için toplam 32 bin 867 başvuru kapsamında 12 bin 701 firmaya 1 milyar 830 milyon lira destek verildi. 2022 yılının ilk yarısında ise 13 bin 56 firma başvuru yaptı. Bu firmalardan 7 bin 215’ine 725 milyon 510 bin lira ihracata yönelik devlet desteği ödendi.

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