Türkiye’nin ilk Boeing 737 MAX 8’i Antalya’ya indi

Türk sivil havacılığında birçok ilke imza atan Corendon Airlines, 17 Mayıs’ta Türkiye’nin ve Hollanda’nın ilk Boeing 737 MAX 8’ini Antalya Havalimanına getirdi.

Amerika’nın Seattle şehrindeki Boeing’in Renton Fabrikasından 737 MAX 8’i teslim alan Corendon, tüm dünyanın gözünün üstünde olan uçağın Türkiye’deki ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. 16 Mayıs akşamüzeri Seattle’dan uçuşuna başlayan TC-MKS kuyruk kodlu 737 MAX 8, ilk olarak Corendon Airlines’ın Avrupa’daki üssü Amsterdam’a indi. Corendon Hollanda çalışanları tarafından çiçeklerle karşılanan MAX 8 yolcuları, Amsterdam’da 2 saat kaldıktan sonra Türkiye yolculuğuna devam etti. 737 MAX 8, Türkiye’deki ilk uçuşunu 17 Mayıs’ta Antalya’da tamamlarken havalimanında bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı.

Corendon’dan Türkiye’de ilk

Corendon Airlines filosunun yeni gözdesi Boeing 737 MAX 8, ilk ticari uçuşunu 19 Mayıs tarihinde Antalya’dan Hollanda’nın Eindhoven şehrine yapacak. Corendon Airlines filosuna dahil edilen 737 MAX 8 ile ilgili konuşan Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve CEO’su Yıldıray Karaer, “Atlantik okyanusunu geçerek Türkiye’ye doğru yaptığımız yolculukta, Boeing’in 737 serisinin neden havacılık tarihinin ticari olarak en başarılı ve en güvenli uçaklarından biri olduğunu görmüş olduk. Seattle’daki Boeing merkezinden başlayan bu teslimat uçuşu ile 737 MAX 8’ in Türkiye’deki ilk uçuşunu tamamlamak bizim için gurur vericiydi” dedi.