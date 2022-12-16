Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi: Hedef tam isabetle vuruldu

TSK'ya K+ Karadan Karaya Füze teslimatı gerçekleştirildi

Roketsan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak onlarca K+ Karadan Karaya Füze teslimatı gerçekleştirdi. Gelişmeyi, SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu.



Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, “Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.



Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 – 120 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratmaktadır. TRG-300 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir.



TRG-300 Füzeleri, Azerbaycan ile Bangladeş tarafından da halihazırda kullanılıyor.



