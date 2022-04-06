Türkiye’nin ilk helikopter ihracatında teslimatlar yapıldı: ATAK Filipinler'de

Göklerdeki gururumuz ATAK taarruz helikopteri ilk kez ihraç edildi. Atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.

Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi. ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir şunları söyledi:

"Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz."

Demir, Türkiye'nin Filipinler Silahlı kuvvetlerine teçhizat ve eğitim konularında katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha!🇹🇷



ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz.



🗓 6 Nisan 2022



📍Manila/Filipinler pic.twitter.com/qfVx0EVPjW REKLAM April 5, 2022

İsmail Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TOPLAMDA 6 ADET TESLİM EDİLECEK

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan daha önce yapılan açıklamada ise, TUSAŞ'ın toplamda 6 adet T129 Atak helikopteri Filipinler'e teslim edeceği belirtilmişti. Eğitimler kapsamında ise Filipinli 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamladığı da kaydedilmişti.