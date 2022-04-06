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Ekonomi Türkiyenin ilk helikopter ihracatında teslimatlar yapıldı ATAK Filipinlerde
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’nin ilk helikopter ihracatında teslimatlar yapıldı: ATAK Filipinler'de

İlk kez ihracatı yapılan ATAK helikopterleri için Filipinler’de teslim töreni yapıldı. Filipinler’e toplam 6 adet ATAK helikopteri teslimatı yapılacak. Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiye’nin ilk helikopter ihracatında teslimatlar yapıldı: ATAK Filipinlerde
ATAK taarruz helikopteri

Göklerdeki gururumuz ATAK taarruz helikopteri ilk kez ihraç edildi. Atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.

Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi. ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir şunları söyledi:

  • "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz."

Filipinler 6 adet ATAK helikopteri alacak
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Filipinler 6 adet ATAK helikopteri alacak
Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerinin satın alacağını açıkladı.

Demir, Türkiye'nin Filipinler Silahlı kuvvetlerine teçhizat ve eğitim konularında katkı sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

İsmail Demir daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Savunma sanayiimizin gurur günlerinden biri daha! ATAK helikopterlerimizi yurt dışında ilk kez Filipinler’e teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TOPLAMDA 6 ADET TESLİM EDİLECEK

  • Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan daha önce yapılan açıklamada ise, TUSAŞ'ın toplamda 6 adet T129 Atak helikopteri Filipinler'e teslim edeceği belirtilmişti. Eğitimler kapsamında ise Filipinli 4 pilot ve 19 teknisyenin eğitimleri tamamladığı da kaydedilmişti.

Atak helikopterinde ilk ihracat: Filipinler'e teslim edildi
EKONOMİ
Atak helikopterinde ilk ihracat: Filipinler'e teslim edildi
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