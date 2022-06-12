Türkiye’nin ilk mini vurucu İHA’sı 'KARGU' TSK'ya teslim edildi

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk güvenlik güçlerini yerli ve milli sistemlerle donatmayı sürdürüyor.

STM, Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU’nun yeni teslimatlarını güvenlik güçlerine başarıyla tamamladı. Böylece Nisan 2022’de yapılan teslimatların ardından, bu yılın ikinci KARGU teslimatları gerçekleştirilmiş oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik güçlerine yeni KARGU’ların teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize taşınabilir döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi" ifadesini kullandı.

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Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU’larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik.



Şu ana kadar 200’den fazla da ihraç ettiğimiz #KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi.@STMDefence pic.twitter.com/95h7G8HGBx — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 12, 2022

2018'DEN BERİ KULLANILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2018’den beri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılan KARGU, 2021 yılında ihracat başarısına imza attı. Dünya ordularınca yoğun ilgi gören ve Asya ile Güney Amerika’da iki ülkeye ihraç edilen KARGU için çok sayıda ülke ile görüşmeler sürüyor.

KARGU'nun farklı kanfigürasyonları üzerinde çalışmalarını aralıksız devam ettiren STM, KARGU'ya RF Arayıcı Başlık ve Zırh Delici Mühimmat entegrasyonu için de çalışmalarını sürdürüyor.

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