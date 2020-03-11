Ekonomi Türkiyenin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6Ada yeni aşamaya geçiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da yeni aşamaya geçiliyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'da yeni aşamaya geçiliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın mühendislik modeline ilişkin üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Uydunun uçuş modelinde de entegrasyon faaliyetleri başladı" dedi.

Haber Merkezi AA
Türksat 6A uydusunun 2022 yılında hizmete alınması hedefleniyor.
Türksat 6A uydusunun 2022 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, TUSAŞ olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en önemli uydu fuarı Satellite 2020'ye bu yıl da katıldıklarını söyledi.

Fuarda, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı katılımcıların beğenisine sunduklarını ifade eden Nas, ülkenin uydu yapma kabiliyeti kazanmasında önemli rolü bulunan projenin Türksat AŞ'nin uydu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatıldığını hatırlattı. Nas, bu kapsamda TUSAŞ olarak ülkenin önde gelen kurum ve kuruluşlarından TÜBİTAK Uzay, Aselsan ve CTECH ile proje yürütücü kuruluş olarak yer aldıklarını bildirdi.

Uydunun yapım çalışmalarının Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara TUSAŞ Akıncı Tesisleri'nde hizmete açılan ilk ve tek Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde devam ettiği bilgisini veren Nas, şöyle konuştu:

  • "Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın mühendislik modeline ilişkin üretim ve entegrasyon faaliyetleri büyük oranda tamamlandı. Buna ek olarak uydunun uçuş modelinde de entegrasyon faaliyetleri başladı. Proje kapsamında 'ısıl yapısal yeterlilik', 'mühendislik' ve 'uçuş' olmak üzere 3 model üretilecek. TUSAŞ sorumluluğundaki ilk modelin üretim ve testleri 2018'de başarıyla tamamlandı. Ku-bant faydalı yük kapasitesine sahip Türksat 6A uydumuzla Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına geniş bant internet, televizyon yayını, noktadan noktaya veri transferi ve GSM hizmetleri verilmesi planlanıyor."

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"Yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin testi USET'te yapılıyor"

Tasarım ve geliştirme faaliyetleri yerli ve milli imkanlarla yürütülen uydunun, USET Merkezi'nden fırlatılma sahasına gönderileceğini vurgulayan Nas, "‪100 bin sınıfı temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip bu merkezde, kütlesi 5 bin kilogram kapasiteli birden fazla uydunun aynı anda montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Nas, TUSAŞ ile ülkenin diğer savunma sanayisi ve uzay alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluşlarınca yerli ve milli olarak geliştirilen yüksek teknolojiye dayalı birçok ürünün performans-çevresel testlerinin USET Merkezi imkanlarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, stratejik teknolojilere sahip ürünlerin teknik bilgilerinin yurt dışına çıkmadan, milli imkanlarla yeterliliklerinin doğrulandığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türksat 6A tamamlandığında, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacağını belirterek, bu uydunun 2022'de uzayda hizmete başlamasını hedeflediklerini ifade etmişti.

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