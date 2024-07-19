Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Görünüm 'pozitif' olarak korundu

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.
Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.