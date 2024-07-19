Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Görünüm 'pozitif' olarak korundu

Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı. Bu gelişme yabancı basında da geniş yankı bulurken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten de açıklama geldi. Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin konuşan Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." dedi.