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Ekonomi

Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Görünüm 'pozitif' olarak korundu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Yapılan açıklamada "Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesi başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor" ifadeleri kullanıldı.

23:45 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 00:12 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdı.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırdı.

Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3"ten "B1"e yükseltildiği, kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğu bildirildi.

Açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bunun Türkiye'nin başlıca makroekonomik dengesizliklerinin azaltılması açısından ilk gözle görülür sonuçları verdiği kaydedilen açıklamada,
"Enflasyonun ve iç talebin ılımlı hale gelmesi başlaması, enflasyonist baskıların gelecek aylarda ve 2025'e doğru önemli ölçüde hafifleyeceğine dair bize daha fazla güven veriyor."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasının kredibilitesini hızla artırdığı ve bunun da Türk Lirası'na olan güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olduğu aktarıldı.

Ayrıca sıkı politika duruşunun Türkiye'nin yüksek dış kırılganlığını önemli ölçüde azalttığına işaret edilen açıklamada, pozitif görünümün yukarı yönlü risk dengesini yansıttığı kaydedildi.



#Moody's
#Kredi notu
#Türkiye
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