Türkiye’nin markaları

Yeni ekonomi dergisi Z Raporu’nun Eylül sayısı, gazete bayilerinde ve seçkin kitabevi raflarında yerini aldı. Z Raporu için Areda Danışmanlık tarafından hazırlanan ‘Benim Markam’ araştırmasının sonuçları, Türkiye’nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği markaları ortaya koyuyor.

Z RAPORU'nun Eylül sayısı bayilerde.

MUHATAPLAR SADECE MÜŞTERİ DEĞİL AYNI ZAMANDA ORTAK

Markaların muhataplarına sadece tüketici veya müşteri olarak değil, ortak olarak bakması gerektiğine ilişkin bir iddia ile yola çıkan ‘Benim Markam’ araştırması, marka sahiplerine, rakiplerine karşı avantajlı konuma geçmek için pek çok ipucu ve içgörü sağlıyor.

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

KÜRESEL BİLEK GÜREŞİNİN YENİ SIKLET MERKEZI: HÜRMÜZ BOĞAZI

Hürmüz eksenli İran-ABD gerilimi, iki ülke ile sınırlı bir mücadele mi, yoksa daha büyük bir bulmacanın parçalarından biri mi? ABD, küresel rakibi Çin'i kuşatmak için, Doğu Akdeniz kıyılarından Hürmüz'e kendi varlığını geliştirmenin peşinde. Son üç ayda bölgede yaşanan gelişmeler, gerilimin sadece İran ile ilgili olmadığını, İran’ın paravan olarak kullanıldığı bir matruşka stratejisinin parçası olduğunu gözler önüne seriyor. Matruşka açıldıkça ortaya çıkan gerçekler, Z Raporu’ndaki kapsamlı bölge dosyasında…

ÖZEL OKULLAR KÜRESEL ÇAPTA YAYGINLAŞIYOR

Eylül, her şeyden önce, çocukları okula başlayacak aileler için ciddi kararlar aldıkları, özel bir ay olma özelliği taşıyor. Z Raporu'nun sayfalarına taşıdığı özel okul incelemesi, eğitim sektörüne global bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Son 15 yılda orta gelirli ülkelerde özel okullara kayıt olma oranında kayda değer bir artış gözleniyor. Türkiye’de ise bu rakam yüzde 15 düzeyinde, özel okul sayısı ise 11 bin 694. Özel okullar sadece Türkiye’de değil, küresel çapta yaygınlaşıyor. Dosyada yer alan ilginç bir bulgu ise, gelişmiş ülkelerde devlet okullarına, gelişmekte olan ülkelerde ise özel okullara yönelik ilginin arttığına işaret ediyor.

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SEÇKİN KALEMLERİN GÖZÜNDEN AYIN RAPORU

Siyaset ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle fark yaratan Z Raporu’nun güçlü kalemleri, Eylül sayısında da gündeme damga vuracak başlıkları ele alıyor. Prof. Dr. Mustafa Özel’in yönetim felsefesiyle, analist Cüneyt Paksoy’un piyasa yorumlarıyla destek verdiği Z Raporu’nun Eylül 2019 tarihli sayısında Prof. Dr. Ömer Bolat, Aşkın Baysal, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, İbrahim Acar, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi güçlü yorumlarıyla yer alıyor.

Baş döndüren teknolojiler

Z Raporu’nun ekonomi, jeopolitik ve teknoloji haberleri ilgiyle takip ediliyor. Kentlerde artan trafiğe karşı teknoloji şirketlerinin kısa mesafeli ulaşım için üretmeye çalıştığı mikro-mobilite araçları ile Spacex ve Tesla'nın kurucusu ünlü girişimci Elon Musk'ın yapay zekayı bir üst aşamaya taşıyan çalışmaları da Z Raporu'nun bu ayki sayışımda yer alan özel haberleri arasında. Musk'ın üç yıldır üzerinde çalıştığı ve insan aklını okumayı amaçlayan 'neuralink' projesi; felçli hastalar için yeni umut olacak mı? Detaylar derginin Eylül sayısında.