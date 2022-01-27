Türkiye'nin üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazı için eş zamanlı çalışacak

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.

Türkiye'nin en büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.

Alt ve üst seviye kuyu tamamlama olarak ikiye ayrılan bu süreçte, alt seviye kuyu tamamlama görevi Kanuni'de olacak.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak. Yavuz sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmaya mart ayı sonunda başlayacak.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki 10 ayrı Türkali kuyusundaki işlemlerin bitmesiyle Faz 1 süreci tamamlanacak.

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EKONOMİ Karadeniz’de yeni doğal gaz sondajı

Fatih, Türkali-7'den sonra yeni arama kuyusu kazacak

Fatih sondaj gemisi şu anda Türkali-7 kuyusunu kazarken, Kanuni sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testini gerçekleştiriyor.

Fatih, Türkali-7 kuyusunu tamamladıktan sonra sahanın batısında yeni bir arama kuyusunda sondaj yapacak.

Boru hattının yolculuğu sığ denizden derine uzanacak

Karadeniz'deki çalışmalarda Filyos Limanı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yoğun şekilde kullanılacak.

Karadeniz'in yaklaşık 170 kilometre açığında bulunan üretim tesisinden karaya doğal gaz taşıyacak boru hattının yapımı öncelikle kıyı kesimden başlayacak.

Sığ deniz kısmındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, sığ deniz kısmında 50 metre derinliğinden başlamak üzere borular deniz tabanına serilmeye başlanacak.

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Sığ deniz bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar deniz tabanına gömülecek.

Derin deniz kısmında ise 2 bin metre derinliğinde boru serme işlemini aynı şirkete ait Castorone isimli gemi yapacak.

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak boru hattı, haziran ortasında sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor.

Borular İtalyan şirket Tenaris'ten

Hat için ihtiyaç duyulan boruların yüzde 20'si geçen haftanın sonunda Filyos Limanı'na ulaştı. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor. Boruların taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

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Boruların tamamı, İtalyan şirket Tenaris'ten tedarik edilecek.

Söz konusu şirket dünyada enerji endüstrisi olmak üzere çelik boru ve ilgili hizmetlerin küresel üreticisi ve tedarikçisi konumunda bulunuyor.

FOTOĞRAF 11 Karadeniz gazını taşıyacak borular, 464 günde deniz tabanına döşenecek. Sisteme ilk etapta günlük 10 milyon, ardından da 40 milyon metreküp gaz verilecek.<br><br> Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz altı borularının ilk etabı geçtiğimiz günlerde Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirilirken, \"Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi\" kapsamında yapılacak çalışmaların takvimi de netleşti. Doğalgaz rezervlerinin çıkarılması, karaya iletilmesi ve işlenerek ulusal şebekeye verilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 21 Şubat 2022'de başlayacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 464 gün sürmesi planlanan deniz tabanı boru inşa projesi, hava muhalefeti ve gemilerin teknik arıza yaşaması gibi durumlar yaşanmazsa 30 Mayıs 2023'te bitecek. Çalışmaların devam ettiği süre boyunca Filyos Limanı ve çevresinde çeşitli tedbirler alınacak. Sakarya Gaz Sahası Araştırma Alanı ile Filyos Limanı arasındaki yaklaşık 177 kilometre uzunluğundaki deniz alanının 3 kilometre sağ ve 3 kilometre sol tarafı olarak belirlenen koridorun içinde gemi demirleyemeyecek. Bu bölgede balıkçılık faaliyetleri de duracak. Ayrıca, çalışmalara engel olmaması ve herhangi bir kazaya sebep oluşturmaması için su altında ve deniz dibinde araştırma faaliyetleri gibi faaliyetler de yapılamayacak. Söz konusu çalışmaların ardından Karadeniz gazı, şu anda Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı devam eden ve 3 bin 200 dönümlük bir alana inşa edilen Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisinde karaya çıkacak. Tesiste, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp işleme yapılması beklenirken, devam eden süreçte işleme kapasitesi 40 milyon metreküpe kadar yükselecek. Ve geri sayım başladı: Karadeniz gazı müjdesi Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfinin ardından heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Proje takvimi belli olurken, Karadeniz gazının 15 ay sonra kombiyi yakacağı öğrenildi.

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Üretimde kademeli artış

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

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540 milyar metreküplük rezerv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

Karadeniz’deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

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