Sektörde kendisini inşaatçı olarak görmediğine dikkat çeken Yılmaz şöyle devam ediyor: “Biz toprağa hayat veriyoruz, Türkiye’nin vitrinini işliyoruz. Bu yüzden kendimizi Ressam olarak nitelendiriyoruz.”

BAŞARI ÖLÇÜTÜ PARA KAZANMAK DEĞİL

Yılmaz: “Güçlü bir şirket olmak güzel ancak, gücü doğru kullanmak ve yönetmek lazım” diyerek şöyle devam etti: “İnsanlar binlerce yıldır barınma ihtiyacı hissediyor. Biz toprağa hayat veriyoruz. İnsanın ruhuna, ailesine, geleceğine dokunuyoruz. İşin içinde olup bütün dinamiklerini bilmezseniz işinize yön vermezseniz başarılı olma şansınız sıfır. Başarı kesinlikle para kazanmak değil; işinizi doğru yapıyorsanız, doğru müşteri kitlesi ve onların beklentisinin üzerinde ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunuyorsanız zaten para kazanırsınız. Önemli olan insan hayatına dokunabilmek. Bunun için de camlı binaların arkasında değil. Sahaların içinde olmak gerekir.”

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DÜNYANIN FARKLI ŞEHİRLERİNDE PROJELER YAPACAĞIZ

Hayatındaki dönüm noktalarından birinin 2004’te Dubai’ye gitmek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şehrin mimarisinden çok etkilendiğini vurgulayarak “Binalarıyla marka olan bu şehri gördüğümde bu binaların bizim ülkemizde neden olmadığını sorguladım ve o gün kendime şu sözü verdim; ‘eğer bu sektörde bu işi yapacaksam ülkeme değer katan projeler geliştireceğim’… Ardından mimarisiyle dünyanın da dikkatini çektiğimiz Adam Kule, Dalga Kule, Z Ofis ve İstMarina gibi birçok ilke imza attık.

Bu zamana kadar 30’a yakın proje geliştirdik. Hazırlık aşamasında olan 12 tane projemiz var. Hedefim 86 konut projesi geliştirmek. Yaptığımız konutun yüzde 30’u kadar dünyanın farklı şehirlerinde projeler geliştirmek istiyoruz. Bundan sonra DAP sadece İstanbul veya Türkiye’nin şehirlerinde değil, Avrupa’nın da şehirlerinde de olacak” diye konuştu.

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“ORMANKÖY PROJESİ İLE KORONANIN YAŞAM AŞISINI YAPTIK”

Pandemi süreciyle konut alıcılarının talebinde de ciddi değişimler yaşanması, konut almak isteyenler ya da koronavirüs nedeniyle evini değiştirmek isteyenleri artık az katlı, mümkünse bahçeli ve geniş balkonlu 'sağlıklı evler'e yöneltti. DAP Yapı’nın ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle hayata geçirdiği son döneme damga vuran projeyi gurur projesi olarak tanımlayan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, şöyle konuştu: “Projeye başlamadan önce 4 buçuk milyon insana dokunduk. 58 bin insanın fikrini alıp insanların nasıl yaşaması gerektiğini sorarak tasarladık, düşündük ve projeyi tamamladık. Bunun karşılığını da müşterilerimizin yoğun ilgisiyle aldık. Bu projeyle birlikte bir nevi koronanın yaşam anlamında aşısını yapmış olduk. Arkasında büyük emek olan bu projeyi gördükçe gururlanıyorum” dedi.