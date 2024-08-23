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Ekonomi

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yükseldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2024 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı.

12:46 - 23/08/2024 Cuma
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Türkiye'yi ziyaret eden toplam yabancı ziyaretçi sayısı 2024 yılının ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak, 28 milyon 978 bin 471 kişiye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi ve toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.


İran ve Bulgaristan dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı


Yılın ilk 7 ayında Türkiye'yi en çok ziyaret eden ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ziyaretçi ile ikinci ve İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İran ve Bulgaristan ise dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.


Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak, 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 ziyaretçi ile birinci sırada yer alırken, Rusya Federasyonu ve İngiltere (Birleşik Krallık) sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. İngiltere'yi Polonya ve İran izledi.




#Türkiye
#ekonomi
#Turizm
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