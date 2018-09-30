Ekonomi Türkiyeye güvenimiz tam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye güvenimiz tam

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospoce, Türkiye’deki yatırımını büyütmeyi planlıyor. İstanbul Airshow 2018’de konuşan AMAC Aerospoce Genel Müdürü Kadri Muhiddin, “Türkiye’ye güvenimiz tam” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AMAC Aerospace, Milas- Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımı yaptı.
AMAC Aerospace, Milas- Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımı yaptı.

Dünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospace, Türkiye yatırımlarını büyütmeyi planlıyor. 2012’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, 2018’de ise Milas- Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımı yapan AMAC Aerospace, Türkiye’nin ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Kadri Muhiddin

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENİMİZ TAM

İstanbul Airshow’da gazetecilerin sorularını cevaplandıran AMAC Aerospoce GenelMüdürü Kadri Muhiddin, “Milas- Bodrum Havalimanı’nda bulunan yeni hangarımız kısa sürede tam kapasite ile hizmet vermeye başladı. AMAC Aerospace olarak uçak bakımlarında Türkiye’deki önemli bir açığı kapattığımızı düşünüyorum. Türkiye’nin Ortadoğu ve Avrupa arasındaki merkezi konumu sayesinde kısa sürede daha da büyümeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte Milas - Bodrum Havalimanı’nda hangar yatırımlarımız artarak devam edecek. AMAC Aerospace olarak İngiltere, İsviçre, Fransa, Lübnan ve Türkiye’de yatırımlarımız var. Dünyanın neresinde fırsat doğarsa, biz yatırımlarımızı yaparız” diye konuştu.

HAVACILIĞIN MERKEZİ

Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler ise Türkiye’nin havacılığın merkezi olması yolunda çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Süler, “Kaan Air olarak havacılıkta son teknolojiye yatırım yapıyoruz. Havacılıkta teknik ekipmanların sunduğu imkanlardan Türkiye’nin en başta faydalanması için sürekli helikopterlerimizdeki teknolojimizi güncelliyoruz. Fuarda savunma, ticari ve sivil havacılık alanındaki davetlilerimiz, standımızda Norveç Polis Teşkilatı’nın envanterinde yer alan AW169’larda kullanılan “Görev Konsolu”nu deneyimleme fırsatı buldular” dedi.

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