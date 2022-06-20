Türkiye'ye turist akını: Sayı yüzde 300 arttı

2022 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artış yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen 3.824.555 yabancı ziyaretçinin 37.602 ( %0.98 ) günübirlikçidir.

Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

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1-İstanbul yüzde 36,67 (1.402.366)

2-Antalya yüzde 29,87 (1.142.522)

3-Edirne yüzde 9,40 (359.483)

4-Muğla yüzde 8,16 (312.086)

5-Artvin yüzde 3,69 (141.028)

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış kaydedilmiştir.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %207,1 artış göstererek 11.301.602 olmuştur.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 11.301.602 yabancı ziyaretçinin 74.132 (0.66%) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

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1-İstanbul yüzde 46,76 (5.284.714)

2-Antalya yüzde 19,95 (2.254.616)

3-Edirne yüzde 11,72 (1.324.847)

4-Muğla yüzde 3,81 (430.829)

5-Artvin yüzde 3,66 (413.692) "