Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiyeyi Bahçeşehir Koleji temsil etti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’yi Bahçeşehir Koleji temsil etti

Geleceğin mühendislerine ilham vermek amacıyla 20 yıldır İngiltere’nin Bath şehrinde düzenlenen ve dünyanın önde gelen markalarının katıldığı Imagineering Fuarı’nda Türkiye’yi Bahçeşehir Koleji temsil etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Royal Bath&West Show fuarı Bahçeşehir Koleji standı.
Royal Bath&West Show fuarı Bahçeşehir Koleji standı.

Fuarı değerlendiren BUEK Başkanı Enver Yücel, “Imagineering Fair’de yer alan ilk Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Royal Bath&West Show fuar alanında Bahçeşehir Koleji standını ziyaret eden öğrenciler, stantta kodlama & robotik & stem istasyonları ve insansız hava aracı parkurunda mühendislik & mekanik biliminin ve yapay zekanın her şeklini deneyimlediler. Bu yıl 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuarda, 30 binden fazla ziyaretçi bilişsel, matematiksel ve algoritmik becerilerini hayata geçirme fırsatı yakaladı.

Enver Yücel

ÜNLÜ MARKALAR FUARDA

General Electric ve Rolls Royce gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı fuarda Bahçeşehir Koleji, stem ve kodlama eğitim materyalleri standında öğrencileri buluşturuyor. BUEK Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Koleji olarak teknoloji fuarına katılmıştık. Bizim orada yaptıklarımızı gördüler. Buradaki etkinliği yapan vakıf, bizim de bu etkinliğe katılmamızı istedi. Biz de severek geliriz dedik. Şimdi buradayız. Dünün teknolojisi ile bugünün, geleceğin teknolojisinin bir arada anlatıldığı yer” değerlendirmesinde bulundu.

  • ‘Türkiye’deki eğitim-öğretimi burada sergiledik’
  • Amaçlarının Türkiye'deki eğitim-öğretimi burada sergilemek olduğunu ifade eden Yücel, “Özellikle kodlama, robotik alanlarındaki ilgili çalışmalarımızı burada sergiledik. Tabii bize de ilginç geldi. Sadece okul olarak değil, Türk şirketi olarakta ilk kez katıldık. Buradaki etkinliklerimizi öğrencilerimiz ve hocalarımız ile birlikte anlatıyoruz. Biz STEM konusunda 10 yıldır çalışıyoruz'' dedi.


İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı’nı dünya alkışlıyor

Kupa kırmızıların

Kupa kırmızıların

​Liverpool, 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Yenikapıda yüzbinler saf tuttu

Yenikapı'da yüzbinler saf tuttu

Teravih namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Galatasarayazorlu rakipler

Galatasaray'a
zorlu rakipler

​G.Saray'a 1. torbadan gelecek muhtemel rakipler.
Büyük saldırı engellendi

Büyük saldırı engellendi

Eylem hazırlığındaki 20 terörist yakalandı.
5 milyon yolcu uçtu

5 milyon yolcu uçtu

İstanbul Havalimanı, Mayıs ayında rekor kırdı.
Saldırıların amacı:<br>Baskıyı hafifletmek

Saldırıların amacı:
Baskıyı hafifletmek

Büyük darbe yiyen teröristler İran sınırından 'mesaj' veriyor.
Uber kararına taksicilerden ilk tepki

Uber kararına taksicilerden ilk tepki

​Korsan taşımacılığın yüzde 100 önlenmesi için kanun çıkarılmalı.

Önce imza<br>sonra veda

Önce imza
sonra veda

Kasımpaşa'da Üzülmez dönemi 4 saatte bitti.
TFF'de yeni dönem

TFF'de yeni dönem

Nihat Özdemir, federasyonun yeni başkanı seçildi.
Umut ve memnuniyet verici

Umut ve memnuniyet verici

MHP Lideri ​Bahçeli'den 'yargı reformu' yorumu.
Ünlü futbolcu<br>hayatını kaybetti

Ünlü futbolcu
hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yıldız trafik kazasında öldü.
THY'den<br>önemli duyuru

THY'den
önemli duyuru

Seçim için ücretsiz bilet değişikliği uygulaması uzatıldı.
Sınırda çatışma:<br>3 şehit, 4 yaralı

Sınırda çatışma:
3 şehit, 4 yaralı

Türkiye-İran sınırından kahreden haber.
Katil astsubay<br>FETÖ'cü çıktı

Katil astsubay
FETÖ'cü çıktı

Emrindeki askerin başına miğferle vurup öldürmüştü.
'Maraton' bitti

'Maraton' bitti

​LGS'de çocuklar sınıfta, aileleri bahçede ter döktü.
Kaçarken yakalandılar

Kaçarken yakalandılar

​17 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.