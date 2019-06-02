Türkiye’yi Bahçeşehir Koleji temsil etti

Fuarı değerlendiren BUEK Başkanı Enver Yücel, “Imagineering Fair’de yer alan ilk Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Royal Bath&West Show fuar alanında Bahçeşehir Koleji standını ziyaret eden öğrenciler, stantta kodlama & robotik & stem istasyonları ve insansız hava aracı parkurunda mühendislik & mekanik biliminin ve yapay zekanın her şeklini deneyimlediler. Bu yıl 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuarda, 30 binden fazla ziyaretçi bilişsel, matematiksel ve algoritmik becerilerini hayata geçirme fırsatı yakaladı.

Enver Yücel

ÜNLÜ MARKALAR FUARDA

General Electric ve Rolls Royce gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı fuarda Bahçeşehir Koleji, stem ve kodlama eğitim materyalleri standında öğrencileri buluşturuyor. BUEK Başkanı Enver Yücel, “Bahçeşehir Koleji olarak teknoloji fuarına katılmıştık. Bizim orada yaptıklarımızı gördüler. Buradaki etkinliği yapan vakıf, bizim de bu etkinliğe katılmamızı istedi. Biz de severek geliriz dedik. Şimdi buradayız. Dünün teknolojisi ile bugünün, geleceğin teknolojisinin bir arada anlatıldığı yer” değerlendirmesinde bulundu.

‘Türkiye’deki eğitim-öğretimi burada sergiledik’

Amaçlarının Türkiye'deki eğitim-öğretimi burada sergilemek olduğunu ifade eden Yücel, “Özellikle kodlama, robotik alanlarındaki ilgili çalışmalarımızı burada sergiledik. Tabii bize de ilginç geldi. Sadece okul olarak değil, Türk şirketi olarakta ilk kez katıldık. Buradaki etkinliklerimizi öğrencilerimiz ve hocalarımız ile birlikte anlatıyoruz. Biz STEM konusunda 10 yıldır çalışıyoruz'' dedi.



