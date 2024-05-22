Türkler dünyada 176 bin kişiye iş kapısı oldu

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 2022 yılındaki 4,9 milyar dolar seviyesinden geçtiğimiz yıl 5,7 milyar dolara yükselirken, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Toplam yatırımlar içerisinde Avrupa’ya yapılan yatırım tutarı 3,4 milyar dolar olurken, en çok yatırım yapılan ülke de yaklaşık 1,5 milyar dolarla Hollanda oldu. 1,3 milyar dolar yatırımla ikinci sıra olan ABD'yi İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Yunanistan ve Portekiz takip etti. DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, Türk firmalarının planlı bir şekilde riskleri gözeterek yurt dışına açılmasını teşvik ettiklerini belirtti.

GELENEKSEL MARKALAR DÜNYAYA AÇILMALI

Kazan, "Zaten globalleşmenin amacı o. Belki 20 yıl önce kendi içimizde bir şekilde geçiniriz diyorduk ama şu anda öyle bir sistem yok açıkçası. Çünkü teknoloji firmaları basamakları 20'şer, 30'ar çıkıyorlar. Burada Türkiye'den gelen çok önemli start-up'lar da olacak ve bazıları gerçekten çok sağlam adımlarla ilerliyor. Bu firmalar belirli bir süre sonra Türkiye'yi dünyada temsil etmeye başlayacaklar. Onlara yetişmek için geleneksel markaların kesinlikle yurt dışında açılması lazım" diye konuştu.

TÜRK İŞVEREN YÜZDE 90 YERLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRIYOR

Geçen yıl 2033 tane Türk firmasının yurt dışına yatırım yaptığını kaydeden Kazan, bu firmaların bulundukları yerlerde yüzde 90'ı o ülkelerin vatandaşı olmak üzere 176 bin kişiye istihdam sağladıklarına dikkat çekti. Kalan insan kaynağının ise Türkiye'den gittiğini ifade eden Kazan, "Yurt dışına yapılan yatırımlar Türkiye'nin ihracatı açısından da çok önemli. Mesela Türkiye'de faaliyet gösteren büyük bir inşaat firması Gana'da madencilik yapıyor ve oradan İngiltere'ye ürün satıyor. Bunun gibi çok fazla örnek var ve bu firmalar bizim cevherimiz. Türkiye'den doğrudan yatırımla çıkıyorlar, sonradan bütün dünyayı dolanıyorlar ve bulundukları ülkelerin avantajlarını kullanarak ihracat pazarlarını genişletiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin tanınırlığına da çok önemli katkılar sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA YATIRIM FİNANS ALANINDA