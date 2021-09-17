Türksat 6A 2023'de fırlatılacak

Türkiye'yi haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri yapacak Türksat 6A ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı bir açıklama yaptı.

SPACE X İLE ANLAŞMA

Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat AŞ ile Space X firması arasında imzalandığını söyledi.

2023'ÜN BAŞINDA FIRLATILACAK

Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor.

EN İYİ ÇÖZÜM SPACE X'DEN

Space X ile yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Çok sayıda fırlatıcı firmanın çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi" dedi.

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