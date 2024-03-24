Türksat 6A temmuzda uzayda

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolcuğu 8 Temmuz haftasında başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uydunun uzaya gönderilmesi aşamasında bir ilkin de yaşanacağını belirterek, "Fırlatma sonrası yörüngeye yerleşmesini ilk kez yine bizim ekiplerimiz, kendi imkanlarımızla gerçekleştirecek" dedi. Bakan Kacır, Türksat ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) iş birliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türksat 6A uydusunun son durumuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

396 FONKSİYONEL TEST TAMAMLANDI

Kacır, ilk milli haberleşme uydusunun Türksat 6A projesi olduğunun altını çizerek, bu projenin de tamamlandığını ve uçuş modelinin nakliye öncesi halini görebildiklerini aktardı. Uzun süren çalışmalar boyunca uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiğini bildiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uçuş bilgisayarları, güç dağıtım düzenleme birimleri yerli ve milli olarak üretildi ve yüzde 81,4 yerlilik oranıyla Türksat 6A'nın üretim süreçleri tamamlanmış oldu. Bu süreçte 24 çeşit ekipman yerlileştirildi ve halihazırda gördüğümüz uçuş modelinde 84 farklı yerli ekipman var. Geliştirme ve test süreçleri tümüyle burada TUSAŞ bünyesinde, USET yerleşkesinde gerçekleştirilmiş oldu. Bütün proje boyunca 396 çevresel ve fonksiyonel test tamamlandı. İnşallah uydumuzu 8 Temmuz haftasında uzaya göndermeye hazırlanıyoruz. Bu andan itibaren nakliye faaliyetleri gerçekleştirilecek."

Bakan Kacır, yaklaşık dört haftalık periyotta, fırlatmayı gerçekleştirecek SpaceX ile Türk ekiplerinin birlikte çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.

TÜRK EKİPLERİ GÖREV ALACAK

Kacır, "Bu fırlatmada bir ilki daha yaşayacağız. Fırlatma sonrası yörüngeye yerleşme aşamasında ilk kez yine bizim ekiplerimiz, kendi imkanlarımızla gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin, Ay Projesi için yeni bir deneyim daha kazanmasına vesile olacak. Uydumuzu kendi ekiplerimizin çalışmalarıyla görev yapacağı yörüngeye transfer etme deneyimini bu fırlatmayla beraber elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

4,5 milyarlık nüfusa erişim

Bakan Kacır, Türksat'ın haberleşme uydularında bugüne dek 118 ülkede 3 milyarlık bir nüfusa erişme imkanının olduğunu vurguladı. Kacır; Endonezya, Malezya ve Hindistan'ı kapsayan haberleşme imkanını da Türksat 6A ile elde edeceklerini paylaşarak, "Uydularımız 4,5 milyarlık nüfusun kullanımına erişmiş olacak" diye konuştu.







