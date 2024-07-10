Türksat 6A’dan ilk sinyal alındı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi. Bu başarıyla uzaya gönderilen uydudan ilk sinyal fırlatmanın ardından 67. dakiada alındı. Türksat 6A ile Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusundan ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuna ilişkin gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, "İlk sinyali, planlanan şekilde 67. dakikada aldık. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olduk. Artık Türkiye uydu teknolojilerinde A takımında ilk 11’dedir" dedi. Öte yandan TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, "Şu anda uydumuzun bütün alt sistemleri nominal biçimde çalışıyor. Aldığımız verilerde herhangi bir anomali yok" dedi. Nefes, "Bundan önceki haberleşme uyduları hep yurt dışından tedarik edilen uydulardı ve fırlatılmaya hazır olduğu komutu o üreticinin kendi dilinde oluyordu. Bu gece uydumuz fırlatılırken Türkçe bir komutu göndermiş olduk" bilgisini verdi.