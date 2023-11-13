Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi Kahramankazan'da açıldı

Uraloğlu, TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’nin teknik fonksiyonuna ilişkin olarak, “Bin metrekare Ana Bina’ya sahip Merkezimiz uydularımıza yedeklilik yapmak amacı ile bir adet 13.2 metre çapında anten ve Ka frekans bandında çalışan alış ve veriş alt sistemlerini de içeren uydu yer istasyonu olarak hizmet verecek. Bu merkez TÜRKSAT uydu yer kontrol istasyonları ile entegre çalışacak şekilde uydu takip özelliğine sahip iki adet 9 metre Ku-Band anten sistemiyle de uydularımızın her türlü çalışma şartlarında kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

"Uzayda izi olanın, Dünya’da gücü olur’ prensibiyle yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri dünya ile eş zamanlı vatandaşlara sunduk. TÜRKSAT üzerinden uydu ve uzay teknolojileri, kablo yayıncılığı ve bilişim alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bir yandan milli uydu ekosisteminin geliştirilmesi için çalışırken, diğer yandan bilişim ve uzay teknolojileri altyapılarının kurulmasına ve küresel pazarlara açılmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumunun uzaydaki karşılığı sayabileceğimiz “uydu yörünge haklarının korunması ve işletilmesi” kapsamında önemli faaliyetler yürütüyoruz. 2021 yılında TÜRKSAT-5A ve TÜRKSAT-5B uydularını aynı yıl içinde uzaya göndererek Türkiye’nin uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde artırdık. TÜRKSAT-5A, 28 Haziran 2021'de 31 derece Doğu yörüngesinde göreve başlamıştır. TÜRKSAT-5B’DE 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiye’nin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlendi. Bugün, uydular üzerinden TV ve Radyo yayıncılığı ile birlikte internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetlerimizle bölgemizde lider konumdayız. Ayrıca TÜRKSAT Dünya’da ilk 22 uydu operatörü arasında yer alıyor. Ve şimdi ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6 A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. TÜRKSAT 6A hizmete başladığında diğer uydularımız ile kapsanamayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara da hizmet sunarak bölgemizdeki lider konumumuzu daha da güçlendireceğiz."