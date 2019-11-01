Ekonomi TÜRSAB Rotayla kayıt dışına son
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜRSAB Rota'yla kayıt dışına son

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, turizm sektörünü canlandırmak için TÜRSAB Rota'yı hayata geçirdi. Kayıt dışının bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında, kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar liranın üzerinde ek katkı sunulması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iç turizm pazarını hareketlendirmek için 'TÜRSAB Rota'yı hayata geçirdi. Uygulama tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak. Üye bölge acentalara katkı sağlaması beklenen uygulma ile seyahatseverlere de TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve çok farklı tur paketlerinin sunulmasına aracılık edilecek.

TÜM ACENTALARA AÇIK

Rota projesi, dijital dönüşüm çağında, gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmayı daha da kolaylaştırmak için Türkiye'nin her köşesindeki farklı ve özgün tur ve seyahat seçeneklerini üyeleri aracılığıyla tüketicilere sunacak. Kayıt dışının bitirilmesi hedeflenen proje kapsamında, kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL'nin üzerinde ek katkı sunulması hedefleniyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rota projesinin önemine işaret ederek, şu bilgileri verdi: "TÜRSAB ailesinin uzun çalışması sonucu milli ve yerel anlayış ilkesiyle ortaya çıkan ve bizim açımızdan büyük heyecan uyandıran Rota projesi ile değişen ve gelişen dünyada ülkemizin ve sektörümüzün menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefledik. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan proje, hem üyemiz seyahat acentalarının kendi aralarındaki iş birliği olanaklarını artıracak hem tüketicilere acentalarımızın programları aracılığıyla yeni turizm rotaları sunacak. Tüm acentalarımıza açık olan proje ile birlik olarak lokal acentalarımıza büyük bir imkan sağlamış olucaz. Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek."

YEREL KALKINMAYI SAĞLAYACAK

  • Bağlıkaya, hayata geçirdikleri projenin iç turizm dinamiklerini canlandıracak çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Bağlıkaya, şunları aktardı: "Ülkemize karşı büyük sorumluluklarımız var. Sektörümüzü güçlendirmek, yerel kalkınmayı sağlamak bu yolda boynumuzun borcudur."

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