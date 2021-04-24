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Ekonomi TUSAŞ 300üncü teslimatını gerçekleştirdi Arı gibi çalışıyoruz
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi: Arı gibi çalışıyoruz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 2017'den bu yana sürdürdüğü "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamında 300'üncü teslimatını yaptı. Şirket tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmıyla verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite, yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini de entegre ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, taahhüt ettikleri çalışmalar kapsamında "arı gibi çalışarak" teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
TUSAŞ 300üncü teslimatını gerçekleştirdi: Arı gibi çalışıyoruz
TUSAŞ, Airbus A320 Section 19 Barrel Programı kapsamında ürettiği ünitelerin teslimatlarına devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmıyla verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite, yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini de entegre ediyor. TUSAŞ, A irbus A320 Section 19 Barrel Programı kapsamında ürettiği söz konusu ünitelerin teslimatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, 300'üncü teslimat da yapıldı.

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Türkiye'den uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak
  • Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2017'den bugüne stratejik ortakları Airbus ile yapısal alandaki çalışmaların büyük bir iş birliğine eriştiğini bildirdi.

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  • Taahhüt ettikleri çalışmalar kapsamında "arı gibi çalışarak" teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
OYNAT 02:51
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı 'Milli Muharip Uçak' projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.

"Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşarken, bugün Section 19 diye tanımladığımız programda 300'üncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim."

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
OYNAT 02:51
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Habertürk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yerli imkanları ile üretimine hazırlandığı 'Milli Muharip Uçak' projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kotil, 'Bu uçak radardan korunacak. Radar bu uçağı görmüyor, F-35 ayarında. Bu uçak beşinci nesil savaş uçağı, bombalar altında kapaklarında saklı' dedi.


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