Ekonomi TUSAŞ 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), daha önce 20 bin çekirdeğe ulaşan işlemci sayısını 3 buçuk kat artırarak, 50 bin çekirdekli yüksek başarımlı küme bilgisayar yatırımı ile bu alanda öncü oldu. 70 bin çekirdeğe ulaşan kapasite ile test ve analizlerde büyük oranda zaman tasarrufu sağlamayı hedefleyen şirket, geliştirdiği hava araçları için alternatif test senaryolarını analiz edecek.

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Haber Merkezi İHA
TUSAŞ 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı
TUSAŞ, geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı.

Türkiye'nin bağımsız savunma ve havacılık ekosistemi için dünya ölçeğinde projeler geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı.

Daha önce işlemci kapasitesini 20 bin çekirdeğin üzerine taşıyan şirket, yeni yatırım sayesinde birbiri ile bağlantılı binlerce hesaplamanın süresini 4’te 1 oranında azaltacak. Böylece özgün hava araçlarının projenin takvimlerinin de kısalmasına katkı sağlayacak.

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Milli Muharip Uçak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında gerçekleştirilen testlerin sürelerinin kısalacağı yeni yatırım ile birlikte bilgisayarın işletilmesi için teknik çalışan ve verileri analiz edecek olan mühendisler de şirkete kazandırılarak istihdama katkı sağlanacak. Böylece Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, birden fazla testi aynı anda analiz edebilen insan kaynağının havacılık ekosistemine kazandırılması için de öncü olacak.

Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor.
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Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti.
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Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı.
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Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek.
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MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması.
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5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu.
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Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor.
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MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır.
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MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor.
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HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?<br><br>Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.<br>
Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor
Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi.

"Dünyanın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Günümüzde fiziki testlerin yerini dijital testler almaya başladı. Sayıları milyonlara varan bu testleri gerçekleştirmek ve verileri analiz etmek için devletimizin büyük destekleri ile havacılık alanında ülkemizi üst seviyeye taşıyacak projelerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak yatırımlarımız devam ediyor. 2023 vizyon hedefleri de gözetilerek bu yatırım ile hava araçlarımızın gökyüzü ile daha kısa sürede buluşturmayı hedefliyoruz. Dünya’nın havacılık alanında kullandığı tüm yeni nesil teknolojileri şirketimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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