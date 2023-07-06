TUSAŞ Airbus için gövde üretti

TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala, ABD'nin bir trilyon dolardan fazla para harcadığı F-35 projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. ABD'nin kazalarla ve teknik arızalarla gündeme gelen savaş uçağı projesinden Türkiye'nin iyi ki çıkarıldığını ifade eden Pala, Avustralya Hava Kuvvetleri'nin sorunları bitmek bilmeyen savaş uçağını alma konusunda pişman olduğunu söyledi. Pala, "Teşekkürler Amerika. Müttefik dediğin budur. ABD ne büyük iyilik yapmış da çıkarmış bizi bu F-35 programından." dedi.