Temel Kotil tarih vererek müjdeyi duyurdu: F-35 ayarında bir uçağı dost ülkelere teslim edeceğiz

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Enerji Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası Havacılık Teknolojileri İtki Sistemi Kongresi başladı.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin çalışmalarına değinerek, çok sayıda projelerinin olduğunu ve bunlardan en büyüğünün Milli Muharip Uçak olduğunu söyledi.

Şimdilik uçağı, Amerika'dan temin etmek üzere oldukları motorla uçuracaklarını belirten Kotil, özgün ve yerli motoruna ise 2030 yılı gelmeden Türkiye'nin sahip olacağını kaydetti.

Kotil, uçağın ilk bloklarının 2028'de teslim edileceğini dile getirerek, "2030'da inşallah F-35 ayarında bir uçağı Hava Kuvvetlerimize ve dost ülkelere teslim edeceğiz." diye konuştu.

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TUSAŞ'ın devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Kotil, uçak motorlarından da bahsetti.

Kotil, sivil ve askeri sektörde motorun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İyi bir motor aynı zamanda iyi bir uçak oluyor." dedi.

"En önemli kısım insan kaynağı"

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit de devletin verdiği görevleri, ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünleri, hava araçlarının motorlarını geliştirmek için görevli olduklarını söyledi.

Bir görev verildiği zaman konunun bütün taraflarını gözeterek ilerlemek gerektiğine işaret eden Akşit, yapılan işi detaylı ve kapsamlı analiz ederek, ana komponentlerinin yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Akşit, TEI olarak bir motor işine girdiklerinde ciddi bir mühendislik ekibi kurduklarını anlatarak, "En önemli kısım insan kaynağı. Yani sürekli nitelikli donanımla gelen insan kaynağı. Sanayici olarak görevimiz eğitim-öğretim değil, eğitimin üniversitede olması lazım. Yetişmiş olarak gelmesi lazım ki kısa sürede işin içine entegre olup iş üretmeye başlasın. İşte o ayağını da Gebze'de yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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EKONOMİ TUSAŞ'dan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak paylaşımı: Gökyüzünü dolduracak kanatlarıyla

Verdikleri eğitimlerin önemine değinen Akşit, "Burada ekosistemi kurmak için kendi milli sanayimiz için ihtiyacımız var. Niye burayı seçtik? Türkiye'de daha önce kurulmuş, kendini ispatlamış uçak fakültelerimiz var. Bunlar genel olarak uçak fakültesi olarak kurulmuş. Şöyle bir kurgu olsun istedik; burada yeni bir fakülte kuralım ama bu motor teknolojileri ağırlıklı ihtisas fakültesi olsun." şeklinde konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek GTÜ'nün mevcut araştırmacı ve araştırma altyapı olanaklarıyla bilimsel çalışmaların sayısını artırdığını ve bilgi üretim merkezi olarak ülkenin hedeflerine katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Havacılık ve Uzay Teknolojilerinde Uygulamalı İtki Sistemi Tasarım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun öğrencilerin çalışma ve makalelerinden oluşan sunumlar ile sektörde faaliyet gösteren şirket temsilcilerinin konuşma yapacağı kongre bugün sona erecek.

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FOTOĞRAF 7 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temek Kotil, Milli Muharrip Uçak ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Milli Muharip uçağımız. Birebirine yakın prototipi. Bu 5 nesil savaş uçağı. Radarlar göremez. Çünkü radyo dalgalarını yutar, yansıtmaz. Hava savunma sistemini geçmek istiyorsanız bu uçağın radyo dalgalarını geri göndermemesi gerekiyor. Isı düşünce çıkardığı radyasyon da düşer ışık olarak. Motor havasın ayarlayarak daha soğuk verecek bir sistem var. Hem radarı yansıtmıyor hem de kendisi lamba gibi gökyüzünde yanmıyor. Kenarları keskin. Biz havacılıkta keskin kenarı hiç sevmeyiz. Bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi. Etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor. \"2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK\"<br>Bunun altı dümdüz. Normalde savaş uçaklarını düz istemeyiz biz. Kapakları var. Kapaklar açılıyor ve füzelerini gönderiyor. Kendi görüyor, bunu görmüyorlar. İkinci yanma odası çalıştırılamadan iş görebiliyor. Yeni bir dünya var. Daha sonra ATAK 2'ye geçeceğiz. ABD'lilerin Apache klasında bir helikopter. Her geçen gün bunu yapmak daha ucuz. 2023'te hangardan çıkacak. Dünyadaki en büyük motoru Amerikalılar yapıyor. Bu çift motorlu olmak zorunda tek motor yetmiyor. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. Heyecanlandıran açıklama: Bu bir uçak değil savaş sistemi TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'la ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. MMU'nun 2023'te hangardan çıkacağını belirten Kotil, 'Bunun her tarafında radar var. Bu bir uçak değil, savaş sistemi. Etrafını kolluyor, gelen gidenlere bakıyor.' diye konuştu.



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FOTOĞRAF 10 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti. Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı. Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek. MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması. 5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu. Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor. MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?<br><br>Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.<br> Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı. DefenceTürk'te yer alan habere göre, TRMotor'un resmi sitesinde yer alan \"Hakkımızda\" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi. Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti. İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti. Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı. MMU ( Milli Muharip Uçak) nedir, özellikleri nelerdir?<br><br>5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.<br> MMU üstün hava hâkimiyetini:<br>- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili<br>- YüksekSüpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş<br>- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü<br>ile sağlamaktadır. Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Türkiye'nin göklerdeki yeni hamlesi Güçler birleştiriliyor: Milli Muharip uçak için imzalandı Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Milli Muharip Uçak'ın yerli motor projesinin tek bir çatı altında toplanması amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) devrettiğini duyurdu. BiP'te paylaş

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