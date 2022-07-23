Ekonomi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Hürjet için tarih verdi 230 günümüz kaldı
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Hürjet için tarih verdi: 230 günümüz kaldı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İngiltere'de gerçekleşen fuar kapsamında Türkiye'nin ürettiği uçakları tanıttı. Sesten 1.4 kat daha hızlı uçan yerli ve milli Hürjet'in ilk uçuşu için tarih veren Kotil, "Hürjet tümüyle özgün bir uçak tasarımı, Türk mühendisleri hazırladı. İlk uçuşu 18 Mart 2023'te olacak. 230 günümüz kaldı. Tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil Hürjet için tarih verdi: 230 günümüz kaldı
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ürettiği uçakları tanıttı. İngiltere'de gerçekleşen fuar kapsamında Türk uçakları sergilendi. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Kotil, sesten 1.4 kat daha hızlı uçan Hürjet'i tanıttı. Kotil, Türkiye'de mühendis, teknisyen sorunu olmadığını olursa da yurt dışından bunların karşılandığını söyledi.

'KUMANDASI DEVRİM YAPACAK'

Temel Kotil'in açıklamaları şöyle: "Hürjet tümüyle özgün bir uçak tasarımı, Türk mühendisleri hazırladı. İlk uçuşu 18 Mart 2023'te olacak. 230 günümüz kaldı. Tecrübeli arkadaşlarımız çalışıyor. Bu uçağın motorun GM 404 motoru. Boeing'in yaptığı benzer uçaklar da var. Türkiye'de üretilen ilk jet uçağı. Sesten 1.4 kat hızlı uçacak. Ekipmanları gerçek, çok basit bu. Büyük ekranı var. Tek ekran ve dokunmatik bir ekran. Tüm özellikler içine gömülmüş. Yedek ekranları var, 10 numara teknoloji bu. Kumandasının kolaylığı devrim yapacak.

Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk yerli jet uçağı Hürjet havalanmak için gün sayıyor

'SAVUNMA AMAÇLI DA KULLANILABİLİYOR'

Mühendislerimiz sadece Türk değil. Yurt dışından da getiriyoruz. Malezya, Pakistan'da ofis açtık getiriyoruz. Nijer'e de ofis açacağız. Nijerli olup da Türkiye'de okuyan gençler var, onları eğitip Nijer'deki ofise koyacağız. 200'e yakın yabancı mühendis var. Hürjet'ten 2 tane Nijer'e satış gerçekleşti. Çad'a da satışı gerçekleşti. Eğitim ve savaşa hazırlık uçağı. Yakın destek uçağı, üzerine füzeler ekleyebiliyoruz ve savunama amaçlı da kullanılabiliyor.

  • ATAK kendi sınıfının en iyisi. 5 ton sınıfının en iyisi. Manevra ve vurma, sıcak havada uçtu. Filipinler'e gitti. Nijer'e de yakında gidecek. Hürjet'te Kanada motoru var 1600 beygir. Aviyonikleri Aselsan'a ait.

'AKSUNGUR 50 SAAT HAVADA KALABİLİYOR'

Milli Muharip yüzde 100 yerli olmak zorunda. Öbür cihazları yüzde 100 yerli yaparsanız pahalı oluyor. Hürjet'in iniş takımını İtalyanlara yaptırdık. Yerlilik olayı stratejik bir konu.

Aksungur 50 saat havada kalabiliyor. 35 bin feette operasyon yapıyorlar. Pilot uyuyor, uçak uyumuyor, pilot yerde çalışıyor.

Milli Muharip uçak 2028'de teslim edilecek. Önce F16 motoru kullanılacak. Sonra da kendi motorumuzu kullanacağız. Biz dünyanın birikimini kullanıyoruz. Türkiye şu anda teknisyen verme sayısında limit yok. TUSAŞ kendi yetiştiriyor. Mühendiste de limit yok. Malezya elektronikte ileride, Malezyalı mühendisleri çalıştırıyoruz. Pakistanlılar akışkanlarda ileride onları kullanıyoruz.

HÜRJET Projesi'nde heyecanlandıran gelişme: Üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
FOTOĞRAF 7
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 yılında kendi öz kaynaklarıyla başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde bir aşama daha hayata geçirildi.<br>
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Bu kapsamda uçağın ilk ön gövde üretimi tamamlandı ve son montaj hattına taşındı.
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Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET'in tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi. Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ülkenin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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\"Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET Projemizi 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız. 2023 yılında Cumhuriyet'imizin birinci asrı kutlanırken ülkemizin vizyon projeleri HÜRJET ve ATAK-2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli Muharip Uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum.\"
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HÜRJET'in özellikleri neler?<br><br>12 Ocak 2022'de toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek olan HÜRJET, \"1,4 mach hız ile 8-3g\" limitlerine sahip bulunuyor. HÜRJET 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine ara yüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile HÜRJET, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.<br>
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HÜRJET Projesi'nde heyecanlandıran gelişme: Üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Projesi'nde ilk ön gövde, üretim hattından son montaj hattına taşınarak önemli bir aşama daha kaydedildi.


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