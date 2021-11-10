TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk canlı yayınında, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından çalışmalarına başlanan milli muharip uçak hakkında açıklamalarda bulundu.

"2022'DE BİTECEK"

Uçağın 2022'de biteceğini, 18 Mart 2023'te ise motorunun çalıştırılacağını vurgulayan Kotil, "Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek. 2028'de ise seri üretime geçeceğiz." diye konuştu.

OYNAT 01:40 TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçağı 10 milyar dolarlık bir proje Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçağının Türkiye'nin tek kalemde parasını ayırdığı en büyük projesi olduğu ifade edilirken, Kotil, 'F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar. Bu mühendislik ve emek parası. Ürettikten sonra tanesini 100 milyon dolara satıyorsunuz. Tabii bu rakamlar yuvarlak.' dedi. BiP'te paylaş

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"MOTORU F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Uçağın özelliklerinden de muadillerinden verdiği örneklerle bahseden Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:51 TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıklayan Kotil, 'Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bitecek.' dedi.

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Kotil'in programda yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.