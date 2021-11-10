Ekonomi TUSAŞ Genel Müdürü Kotil Milli Muharip Uçak 2022de bitecek
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında, milli savaş uçağının 18 Mart 2023'te motorunun çalıştırılacağını açıkladı. Kotil, "Bu da demek oluyor ki gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: ​Milli Muharip Uçak 2022de bitecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk canlı yayınında, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasının ardından çalışmalarına başlanan milli muharip uçak hakkında açıklamalarda bulundu.

"2022'DE BİTECEK"

Uçağın 2022'de biteceğini, 18 Mart 2023'te ise motorunun çalıştırılacağını vurgulayan Kotil, "Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bu uçak bitecek. 2028'de ise seri üretime geçeceğiz." diye konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçağı 10 milyar dolarlık bir proje
OYNAT 01:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçağı 10 milyar dolarlık bir proje
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip Uçağının Türkiye'nin tek kalemde parasını ayırdığı en büyük projesi olduğu ifade edilirken, Kotil, 'F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar. Bu mühendislik ve emek parası. Ürettikten sonra tanesini 100 milyon dolara satıyorsunuz. Tabii bu rakamlar yuvarlak.' dedi.

"MOTORU F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Uçağın özelliklerinden de muadillerinden verdiği örneklerle bahseden Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. Bu görünmez uçak. 1980 teknolojisi F-16. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. Bu ondan 1.5 kat daha güçlü motor gücü olarak. Bu F-22 ile F-35 arasında." ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
OYNAT 00:51
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Türk Havacılık-Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, katıldığı canlı yayında Milli Muharip Uçağı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarihi açıklayan Kotil, 'Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. Gelecek sene 2022'de bitecek.' dedi.

Kotil'in programda yaptığı açıklamalardan öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

4 binin üzerinden mühendisimiz var. Bin tanesini çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini çalıştırırız.

Çalıştık çalıştık, artık imalata geçtik. Bizim için bir mutluluk bu. Biz mutluluğumuzu paylaştı.

F-35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar, böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar.

Hindistan köpüğe bulandı

Hindistan köpüğe bulandı

Nehre giren binlerce kişi kirli suda yıkandı.
Hastanenin 30 yıllık skandalı ortaya çıktı

Hastanenin 30 yıllık
skandalı ortaya çıktı

​Tuvalet suyunu içme suyu olarak kullanmışlar.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Milli Muharip Uçak 2022de bitecek

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 10 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.