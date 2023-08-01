TUSAŞ ile Airbus arasında işbirliği protokolü imzalandı

TUSAŞ'ta düzenlenen imza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "İşe başladığımız ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası eğitimlere son derece önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok ulusal akademik işbirliğinin yanı sıra bu proje ile dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Airbus ile deneyim ve bilgilerimizi karşılıklı paylaşarak yetkinliklerimizi artıracak, çıtayı uluslararası alanda daha yukarılara taşımış olacağız." dedi.

"Hem bizim kendi personelimize hem de Türkiye’de havacılıkla ilgili insanlara beraberce bir kurs düzenleyeceğiz" diyen Kotil, bunun hem ticaretin gelişmesi hem de havada daha iyi hizmet verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.Airbus-AirBusiness Academy'nin Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal da "Güven ve işbirliği üzerine kurulu sağlam temelimizden yola çıkarak, TUSAŞ Akademi ile yaptığımız bu ortaklık, bizim olağanın ötesine geçmemizi ve havacılık endüstrisindeki becerileri, bilgileri ve davranışları birlikte geliştirme konusunda bize yeni fırsatlar sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.