|
Ekonomi

TUSAŞ ile Airbus arasında işbirliği protokolü imzalandı

TUSAŞ Akademi ve Airbus -Airbussiness Academy arasında imzalanan işbirliği protokolü ile çalışanlara gelişim fırsatları sunulacak. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programları tasarlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) içerisinde faaliyetlerini yürüten TUSAŞ Akademi ve Airbus çatısı altında yer alan AirBusiness Academy arasında işbirliğine gidildi.

17:35 . 1/08/2023 Salı
AA
TUSAŞ Akademi ile AirBusiness Academy arasında iş birliği protokolü.

TUSAŞ Akademi ile AirBusiness Academy arasında iş birliği protokolü.

TUSAŞ'ta düzenlenen imza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "İşe başladığımız ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası eğitimlere son derece önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok ulusal akademik işbirliğinin yanı sıra bu proje ile dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Airbus ile deneyim ve bilgilerimizi karşılıklı paylaşarak yetkinliklerimizi artıracak, çıtayı uluslararası alanda daha yukarılara taşımış olacağız." dedi.

İmzalanan protokolle TUSAŞ Akademi'nin Airbus Business Academy ile hem Türkiye'de hem Orta Asya ülkelerinde hizmet verileceğini aktaran Kotil, protokolün teknisyen, mühendis ve yönetici eğitimlerini de kapsadığını söyledi.

"Hem bizim kendi personelimize hem de Türkiye’de havacılıkla ilgili insanlara beraberce bir kurs düzenleyeceğiz" diyen Kotil, bunun hem ticaretin gelişmesi hem de havada daha iyi hizmet verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.Airbus-AirBusiness Academy'nin Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal da "Güven ve işbirliği üzerine kurulu sağlam temelimizden yola çıkarak, TUSAŞ Akademi ile yaptığımız bu ortaklık, bizim olağanın ötesine geçmemizi ve havacılık endüstrisindeki becerileri, bilgileri ve davranışları birlikte geliştirme konusunda bize yeni fırsatlar sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

İşbirliği alanındaki araştırmalar desteklenecek

Proje kapsamında, TUSAŞ Akademi ve Airbus- AirBusiness Academy, ortak eğitim programları düzenleyerek, çalışanlara özelleştirilmiş gelişim fırsatları sunacak ve işbirliği alanındaki araştırmaları destekleyecek. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programları tasarlanacak.

İki kurumsal akademinin ortak vizyonu çerçevesinde geliştirilen projede, havacılık yönetimi, proje yönetimi, liderlik gelişimi, dijital varlık üretimi, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet gibi alanlarda havacılık sektöründeki profesyonellere daha iyi hizmet sunarak katkı sağlaması hedefleniyor.

#AIRBUS-Airbussiness Academy
#TUSAŞ Akademi
#TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ALES 2 sınav tarihi, sınava giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı!