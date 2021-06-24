Ekonomi TUSAŞ teslimat ve kalitede ödüle doymuyor Yeni iş tekliflerinin kapısı aralanacak
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ teslimat ve kalitede ödüle doymuyor: Yeni iş tekliflerinin kapısı aralanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) teslimat ve kalite tarafında aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiriyor. Şirket son olarak Boeing tarafından son 12 aydaki yüzde 100 teslimat ve kalite performansı ile "Boeing Premier Bidder Programı"na katılma hakkı kazandı. TUSAŞ elde ettiği bu hak ile hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı de elde etmiş olacak.

Haber Merkezi AA
TUSAŞ teslimat ve kalitede ödüle doymuyor
TUSAŞ, uzun yıllardır iş birliğini sürdürdüğü stratejik ortağı Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

Boeing projelerinde son 1 yıldır teslimat ve kalite performansını uluslararası boyutta kanıtlayan TUSAŞ, uzun yıllardır iş birliğini sürdürdüğü stratejik ortağı Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

BİR ÖDÜL DAHA ALDI

TUSAŞ'ın, 2020 yılında Boeing-787 Elevator, Cargo Barrier ve Horizontal Leading Edge başta olmak üzere Boeing projelerinde gerçekleştirilen yüzde 100 kalite ve teslimat performansı şirket tarafından "Gold Skor" olarak bildirildi.

2021 yılında da "Gold" teslimat ve kalite performansı ile devam ederek başarılarının devamını sağlayan TUSAŞ, "Boeing Premier Bidder Programı" ile yeni bir ödül daha kazanmış oldu.

TUSAŞ üretim merkezi.
TUSAŞ üretim merkezi.

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YENİ İŞ TEKLİFLERİNİN KAPISINI ARALADI

TUSAŞ, hak kazandığı bu program sayesinde hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

'BİZLERİ BİR KEZ DAHA GURURLANDIRDI'

"Programa dahil olabilmek Boeing ile olan iş birliğimizi çok özel bir konuma getiriyor. Güven, teslimat ve hıza dayalı olarak yıllardır stratejik ortağımız olan Boeing'den bu denli önemli bir ödül almak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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