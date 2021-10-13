Ekonomi TUSAŞın kuracağı tesis Türkiyede bir ilk olacak
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ'ın kuracağı tesis Türkiye'de bir ilk olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) kuracağı "Demir Kuş" (Iron Bird) olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi ile yerli ve milli ürünleri geliştirme, sertifikasyon ve üretim süreçleri hızlanacak. 2022 yılının şubat ayında faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de havacılık alanında bir ilk olacak.

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Haber Merkezi İHA
TUSAŞın kuracağı tesis Türkiyede bir ilk olacak
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Projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, kurulumunu başlattığı ‘‘Demir Kuş“ tesisi ile özellikle HÜRJET ve HÜRJET’in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü bir altyapı sağlayacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye’nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipmanlar test edilecek. Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50‘ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın bir süre faaliyet göstermesi hedefleniyor.

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"Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor"

Kurulacak test tesisi ile ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, ‘‘Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye’de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleri ile uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak, uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler ‘Sanal İkiz‘ konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı“ ifadelerini kullandı.

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TUSAŞ ve TRMOTOR, MMU'nun güç ünitelerinin geliştirilmesi için protokol imzaladı
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TUSAŞ ve TRMOTOR, MMU'nun güç ünitelerinin geliştirilmesi için protokol imzaladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza attı.


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