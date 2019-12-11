Ekonomi TÜSİADa ağır ders
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜSİAD’a ağır ders

TÜSİAD “Çin’i Anlamak, Çin ile İş Yapmak” konferansında ana konuşmacı olarak davet ettiği eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff’tan İngilizce konuşmasını isteyince sert tepki gördü. Wulff kürsüde konuşmaya başlayınca yanına gelen görevli Almanca tercüman olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Durumu protesto eden Wulff, “Üzgünüm ama bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum” diyerek kürsüden indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Christian Wulff
Christian Wulff

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)’ın konferansında çeviri krizi yaşandı. Etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi. TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği “Çin’i Anlamak Çin ile İş Yapmak” başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Dün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Wulff skandal bir durumla karşılaştı.

Çin'i Anlamak Çin ile İş Yapmak' isimli konferansa katılmak için Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul'da iş dünyasıyla biraraya geldi.

BAŞKA DİLİ KABUL ETMEDİ

Almanca konuşmasına başlayan Christian Wulff’un yanına kısa süre sonra kadın geldi. Yetkili kişi, Wulff’a Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi. Wulff, “Umuyorum ki gelecek yıl Almanya-Türkçe çevirmen ile konuşma yapabilirim” diyerek duruma madinar bir tepki gösterdi. Sonrasında “Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil” diyen Christian Wulff, “Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum” diyerek kürsüden indi. Hemen her uluslararası toplantıda birden çok ülkeye ait çevirmen bulunduruluyor.

SADECE İNGİLİZCE OLMASI MANİDAR

TÜSİAD’ın Çin’i konuşmak üzere düzenlediği uluslararası konferanstaki bu gelişme skandal olarak değerlendirildi. Katılımcılar ise Almanya eski Cumhurbaşkanı’nın bu tavrından konferansı organize edenlerin ders çıkarması gerektiğini kaydetti. Son yıllarda iş dünyası başta olmak üzere küresel kamuoyunda, hem İngilizce’nin dünyadaki hükümarlığına hem de plaza diline karşı hassasiyetin arttığı bir süreçte TÜSİAD’n Almanca çevirmen bulundurmaması yadırgandı. Üstelik bu tarz etkinliklerde her zaman birden fazla dille çeviri gelenek olmuş durumda.

Ülke hassasiyeti dikkate alınmadı

  • Fransa, Almanya, Çin, Rusya, İspanya gibi ülkelerin hemen her platformda kendi ana dillerini kullandıkları biliniyor. Türkiye’nin de siyasi, ekonomik ve kültürel unsurlarıyla destek verdiği bu dönemde TÜSİAD’ın çevirmen krizine bir anlam verilemedi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng’in açılış konuşması için davetli olduğu konferansın 1. Oturumunda Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ana tema konuşmacısı olarak yer alacaktı. TÜSİAD 2012'den beri düzenlediği “Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak” başlıklı konferansın beşincisini İstanbul'da yapıldı.

Çeviri krizi
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Çeviri krizi
TÜSİAD'ın konferansına davet edilen Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.
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​TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi.

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