Twitter'dan açıkladı: Havada Avrupa'yı fethettik

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye’nin Aralık uçuş verilerini sosyal medya hesabı Twitter’dan açıkladı.

GÜNDE 286 YENİ TRAFİK EKLİYORUZ

Uçuş rakamlarına ilişkin bilgileri paylaşan Ocak, Türkiye’nin geçtiğimiz ay Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke olduğuna dikkat çekerek, “Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Aralık ayı uçuş verilerine göre günlük 286 yeni trafik ile Avrupa hava sahasına en fazla trafik ekleyen ülke oldu.

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ARTIŞ YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 2017 Aralık oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Funda Ocak, “Veriler, Türkiye’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 5,5, kalkan uçak sayısında yüzde 5,3, iç hatlarda yüzde 7,8, transit uçuşlarda yüzde 14,2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise yüzde 9,1 olduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye Aralık ayı uçuş verilerine göre günlük 286 yeni trafik ile Avrupa hava sahasına en fazla trafik ekleyen ülke oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumundaki Atatürk Havalimanı’nın (AHL) da Aralık ayında günlük tarifeli kalkış rakamlarında bir sıra tırmanarak ikinci sıraya yükseldiğinin altını çizen DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581,8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488,7 kalkışla Kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı” dedi.

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