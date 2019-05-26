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Ekonomi Uber çıkışı taksicileri sevindirdi
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uber çıkışı taksicileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “UBER konusu bizim hükümetimizde yok” ibaresi taksicilerden tam not aldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, “Zam tamam ÖTV desteği de bakliyoruz” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüp Aksu
Eyüp Aksu

İstanbul’da önceki akşam esnaf ve sanatkarlar ile bir araya gelen ve burada esnafa yönelik bir dizi müjde veren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, UBER açıklamaları da taksicilere moral oldu. Cumhurbaşkanı’nın “Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yoktur. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir” sözlerini değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Biz devletten ihale ile plaka satın alarak bu işi yaparken, Uber bu emeğimizi, ekmeğimizi, sermayemizi yok sayıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi memnun etmiştir. Hukuki çerçevede de hakkımızı aramayı sürdürüyoruz” dedi.

ÖTV DESTEĞİ KALİTEYİ ARTIRIR

Haziran sonunda taksimetreye zam gelecek olmasının, 22 ay sonra ilk zam olarak kendilerini rahatlatacağını söyledi. Aksu, ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksinin yaklaşık 50 bin şoförle daha kaliteli hizmet verebileceğini de sözlerine ekledi.

  • DENETİM YETKİSİ TALEBİ
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün daha fazla denetim yapması gerektiğini belirten Aksu, “Ya da bize de yetki versinler, içimizdeki çürükleri temizleyelim. Nitekim sektörümüzde standartlar oluşmadığı için önüne gelen şoför olabiliyor ve bu en çok bize zarar veriyor” değerlendirmesini yaptı.

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