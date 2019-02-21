Ekonomi UBER dosyası yeniden bilirkişiye gönderildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

UBER dosyası yeniden bilirkişiye gönderildi

UBER'in yasal olmadığı iddiasıyla açılan davada mahkeme, UBER hizmetlerinin taksi taşımacılığıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi için dava dosyasını 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Haber Merkezi DHA
UBER-taksi gerilimi sonrasında UBER araçlarına ceza işlemi uygulanmaya başlamıştı.
UBER-taksi gerilimi sonrasında UBER araçlarına ceza işlemi uygulanmaya başlamıştı.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile Birleşik Taksiciler Derneği avukatları ile davalı Lisanslı Taşımacılar Derneği’nin avukatı ile UBER Türkiye, UBER BV ve UBER İnternational şirketlerinin avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ FLAŞ BELLEK HATASI DEDİ

Mahkeme bir önceki celse 7 ayda raporlarını ibraz etmeyen bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, 2 gün sonra bilirkişi heyetinin USB bellek hatası nedeniyle bilirkişi raporunun eksik çıktığını belirterek 3 sayfalık ek raporu mahkemeye sunulduğunu belirtti.

BİLİRKİŞİ: UBER TAKSİ TAŞIMACILIĞIDIR

Birleşik Taksiciler Derneği ve Esnaf odası avukatı bilirkişi raporunda UBER’in taksi hizmeti olduğunu belirterek tedbir talebini tekrar etti. Avukat, "Taksi plakası bir buçuk milyon TL iken 100 bin TL’lik araçlarla aynı işi yaparak haksız rekabet yapılmaktadır" dedi. Taksiciler Kooperatifi avukatı ise, mobil uygulamanın kapatılmasını, tedbir talebinin kabulü ile haksız rekabet nedeniyle davanın kabul edilmesini istedi.

TAKSİ TAŞIMACILIĞININ GEREKÇESİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YOK

UBER şirketinin avukatı ise, bilirkişinin yapılan taşımacılığın taksi taşımacılığına yönelik bir rapor hazırladığını ancak bunun gerekçesini bilirkişi raporunda olmadığını belirtti. Lisanslı Taşımacılar Derneği’nin avukatı ise, bilirkişinin ek raporunda 2018 tarihli UKOME kararından bahsedildiğini ancak söz konusu UKOME kararı hakkında idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti. Dernek avukatı UBER’in kendisine ait araç ve taşıtı olmadığını ileri sürerek, UBER sisteminde hizmet verebilmek için D2 belgesinin olması gerektiğini ve UBER sisteminin tüketicilere üstün yararı bulunmakta olduğunu belirtti.

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YENİDEN BİLİRKİŞİ HEYETİ SEÇİLDİ

Mahkeme Tüketici Hakları Derneği’nin davalı UBER’in yanında feri (yan) müdahil olarak yer almasına karar verdi. Haklarında suç duyurusunda bulunulduktan sonra mahkemeye 3 sayfalık ek rapor sunan bilirkişi heyetinin raporunun mahkemenin ara kararlarını karşılayacak nitelikte olmadığını belirten mahkeme dava dosyasını 5 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

UBER A’DAN Z’YE İNCELENEK

Mahkeme vergi uzmanı, yazılım uzmanı, trafik denetim uzmanın da aralarında bulunduğu 5 kişilik heyetin ayrıntılı rapor hazırlaması için bir aylık süre verirken, UBER ilgi şu konuların açıklanmasını istedi; UBER uygulamasının incelenmesini, UBER’in bir taşımacılık olup olmadığı, UBER’in aracılık hizmeti olup olmadığı, ya da her ikisinin bir koordinasyon altında olup olmadığının tespiti, UBER şirketlerinin vergi verip vermediği, müşteriye daha ucuza hizmet sağlayıp sağlamadığı, vergi mükellefi olup olmadıkları, UBER’e bağlı araçlardan vergi ödeyip ödemediği, UBER’in daha ucuz olup olmadığı, ucuz ise haksız rekabetin oluşup oluşmadığı, D2 belgesinin kim ve ne şekilde verildiğinin araştırılması.

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