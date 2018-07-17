​Uber'den sonra Scotty'e de ceza

Uber'e benzer bir uygulama olan Scotty uygulamasını kullanan 34 KE 3482 plakalı motor sürücüsü Mehmet A., Bostancı’dan aldığı Berkan H. isimli yolcuyu Taksim’e getirdi.

70 lira karşılığında yolcuyla anlaşan Mehmet A. Taksim Meydanı’na geldikten sonra yolcudan ücreti alırken polislerin şüphesini çekti.

SÜRÜCÜYE 3 BİN, YOLCUYA 334 LİRA CEZA

Durumu fark eden polis memurları hemen olaya müdahale etti. Polisler korsan olarak yolcu taşıyan motor sürücüsü Mehmet A.'ya 3 bin 6 lira para cezası kesti. Yolcu Berkan H. ise uygulamayı kullanarak yolculuk yaptığı için 334 lira para cezasına çarptırıldı.

SCOTTY NEDİR?

Tarkan Anlar ve Cenk Kaya isimli iki Türk girişimci tarafından hayata geçirilen Scotty, Uber'in iki tekerlekli versiyonu olarak biliniyor. Motosiklet kullanıcıları ile yolcuları bir araya getiren sistemde açılış ücreti 3 TL iken kilometre başına ise 1 TL ücret alınıyor.