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Ekonomi Üç bakandan tarım ve enerji toplantısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç bakandan 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik adımlar ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
Üç bakandan tarım ve enerji toplantısı
Bakanlar Nebati, Kirişci ve Dönmez'den 'tarım' ve 'enerji' toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik toplantı yaptıklarını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla birlikte tarımsal üretimi arttırmaya ve enerji giderlerini azaltmaya yönelik verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, önümüzdeki dönemde özellikle gıda arz güvenliğinin önemli bir unsuru olan tarımsal sulamaya yönelik politika önerileri üzerinde görüştük. Bu kapsamda, damlama ve yağmurlama sulama ile güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına yönelik destek sağlanması üzerinde fikir birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

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