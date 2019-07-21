Üç sektörden destek talebi

Devletin son yıllarda sağladığı teşvikler, birçok sektör için can simidi oldu. Hükümetin zor zamanda sağladığı vergi indirimleri, muafiyetler ve istihdam destekleri, birçok sektör için neredeyse sürekli hale gelirken, sıkıntı yaşayan birçok sektör bu imkanlardan yararlanmak istiyor. Devlet desteği ve teşvikleriyle ilgili taleplerin son günlerde iyice artması dikkat çekiyor. Dün bu konuyla ilgili üç ayrı sektörden talepler dile getirildi.

YUMURTA ÜRETİCİLERİ KESİM DESTEĞİ BEKLİYOR

İbrahim Afyon

Irak hükümetinin tek taraflı bir kararla Türkiye’den yumurta alımını durdurmasıyla büyük sıkıntı yaşayan yumurta üreticileri, son haftalarda destek isteyen kesimlerin başında geliyor. Kesim desteği beklediklerini ifade eden Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Afyon, “Irak pazarının kapanmasıyla oluşan yumurta arz fazlasının daraltılması gerekiyor, bu nedenle tavuklar için kesime teşvik desteği talep ediyoruz. Yem maliyetlerinin karşılanamaması nedeniyle hayvanların ölmesini önlemek için erkenden kesimlerin yapılması gerekiyor. Bu sektör zarardan çıktığı anda bu desteği vergi olarak devletine fazlasıyla öder. İflasların önüne geçilir, krizin çatallanması önlenir. Şu anda pansuman tedbirlerle bunu aşabiliriz” dedi.

SORUNLARINI ANKARA’DA ANLATTILAR

Sektör sorunlarının çözümü için yaptıkları çalışmaları anlatan Afyon, kanatlı sektörünün sorunlarının ele alınması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bürokratlar, beyaz et üreticileri ve ihracatçı birliklerinin katılımıyla Ankara’da “Kanatlı Sektör Çalıştayı” düzenlendiğini anlattı. Afyon, söz konusu organizasyonda yumurta sektörü olarak taleplerini ilettiklerini ve bunların ilgili kurumlarca not alındığını söyledi. Irak’ın yerine alternatif pazarların belirlenmesi gerektiğini belirten Afyon, Afrika pazarı üzerinde çalıştıklarını ve bu bölgeye yapacakları ihracatın da desteklerle kolaylaştırılması gerektiğini söyledi. Afyon, Ticaret Bakanlığının bu konuda çalışma yapacağını da bildirdi.

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PERAKENDECİLER VERGİ İNDİRİMİ İSTİYOR

AVM patronlarıyla yaklaşık iki yıldır sorun yaşayan perakendeciler de vergi indirimi istiyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, her AVM’de ortalama 10 olmak üzere 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, “Caddelerde de benzer bir durum söz konusu. Yüksek maliyetler nedeniyle büyük bir potansiyel boş duruyor. Biz kamu otoritesinin en azından bir iki yıl da olsa kiralamalarda yüzde 20’lik stopajı ve yüzde 18 oranındaki KDV’yi yüzde 8’e indirmesini talep ediyoruz” dedi.

Destek bulursak yeni iş kapıları açılır

Sinan Öncel

Taleplerinin yerine getirilmesi durumunda boş mağazaların hızla kiralanacağını ve en az 25-30 bin gencimizi iş sahibi yapabileceklerini anlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, “Yabancı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış var. 2019 turizmde yeni rekorların kırılacağı bir yıl olacak. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında yabancıların perakende cirolarına çok önemli katkı sunmalarını bekliyoruz. Bazı markalarımız yaz sezonunda yabancılara yönelik satışlara daha çok odaklanıyorlar. Antalya, Bodrum, Marmaris başta olmak üzere yoğun turist alan merkezlerimizdeki mağazalarda cironun önemli bir kısmı yabancılardan geliyor. İstanbul’daki bazı AVM’lerin cirolarında da ciddi bir yabancı ağırlığı var” diye konuştu.

Madenciler Ankara’da dert anlattı

Son aylarda işlerinin iyi gitmediğinden sızlanan bir diğer kesim ise madenciler. Türkiye’de madencilik sektöründe faaliyet gösteren birlik ve STK başkanları Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden ve Petrol İşleri Genel Genel Müdürü Cevat Genç ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, madencilik sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğü ifade edildi. Açıklamada, sektörün cirosu ve ihracatının düştüğüne dikkat çekildi.