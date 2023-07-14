Üç ülkeye daha Togg hediye edilecek

"Malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan'a ve Katar'a da hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak."