Üç ülkeye daha Togg hediye edilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nda basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Togg'un, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan'a ve Katar'a da hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak."
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31 dakika önce