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Ekonomi

Üç ülkeye daha Togg hediye edilecek

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bugüne kadar 800'den fazla aracı yollara çıkardığını belirtirken, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından BAE, Suudi Arabistan ve Katar'a da Togg hediye edileceğini söyledi.

13:03 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Arşiv

Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nda basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtladı.


Togg'un, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından hangi ülkelere hediye edileceği sorusu üzerine Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Malum Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) son Şampiyonlar Ligi finali vesilesiyle geldiklerinde Devlet Başkanına Togg hediyesini arz etmiştik Cumhurbaşkanımızın huzurlarında. Şimdi o hediyeleri inşallah önümüzdeki hafta götüreceğiz, ama malum Körfez gezisi 3 ülke, inşallah 3 ülkeye de Togg hediye edilecek, yani Suudi Arabistan'a ve Katar'a da hediye edilmiş olacak. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki diğer üye ülkeler de inşallah önümüzdeki dönemde bizim için hediye edeceğimiz, Togg'u hediye edeceğimiz diğer adresler olacak."


#togg
#körfez
#BAE
#Katar
#Suudi Arabistan
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