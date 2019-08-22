Ekonomi Uçak fabrikası müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uçak fabrikası müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk yatırımcılara ait Alman uçak şirketi Aquila Havacılık’ın Türkiye’de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirtti. Varank, “En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık şirketinin Türkiye’de de uçak fabrikası kurmayı planladığını belirterek, “Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde yatırımlar yapması ve buradan elde ettikleri katma değeri Türkiye’de de uygulayarak üretebilmeleri sanayimiz açısından önemli” dedi. Varank, bakanlık olarak uçak fabrikası yatırımı için yer arayışına başladıklarını aktararak, “Böyle bir yatırım için bir piste ihtiyaç var. En kısa sürede kendilerine en uygun yeri bularak üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz” diye konuştu. Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’na katılmak üzere Berlin’de bulunan Varank, ilk olarak Siemens Teknopark’ı ziyaret etti. Söz konusu tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, ziyaretinin ikinci durağı olarak Türk yatırımcılara ait Aquila Havacılık’ın eğitim uçağı fabrikasında incelemelerde bulundu. Varank, şirket ve ürün geliştirme projelerine yönelik yapılan sunumun ardından, üretim merkezini gezdi.

TÜRKİYE’DE ÜRETİM HEDEFİ

Şirketin ürettiği uçakları inceleyen Varank, daha sonra Aquila A211 GX modeli iki kişilik tek motorlu eğitim uçağıyla deneme uçuşu yaptı. Varank, uçuşun ardından, Türk girişimci Celal Gökçen’in satın aldığı Aquila uçak fabrikasında iki kişilik eğitim uçakları üretildiğini ve bu yıl uçakların Almanya’da tasarım ödülü aldığını söyledi.

Aquila Havacılık Üst Yöneticisi Celal Gökçen de şirketi 2016’da devraldıklarını ve 2017’den bu yana üretim yaptıklarını söyledi. Türk girişimciler olarak bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini kaydeden Gökçen, “Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Bundan sonra hedefimiz Türkiye’de de üretim yapmak” şeklinde konuştu.

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